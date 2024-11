Valtteri Bottas: Sauber-Abschied in Unterhose

Am Mittwochmorgen machte Sauber-Audi öffentlich, dass Valtteri Bottas sein Cockpit am Ende der Saison verliert. Auf Social Media meldet sich der Finne zu Wort – in Unterhose. Er machte Andeutungen zu seiner Zukunft.

Nachdem sein Noch-Team Sauber am Morgen den Abschied bekanntgegeben hat, meldete sich später am Tag Valtteri Bottas auf Social Media selbst zu Wort. Er postete ein Video mit Dankesworten, einer Andeutung – und in eigenwilliger Kleidungswahl.

Der Finne trägt in dem gut halbminütigen Clip ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Cap, darüber eine Sportbrille. Er steht vor einer weißen Wand. In den Händen hält er Kopfhörer, die er als Mikrofon verwendet. Nur bis unter die Ellenbogen ist Bottas in diesem Format zu sehen. Soweit nichts Besonderes – erst mal!

Bottas sagt: «Hallo an alle. Ihr habt vermutlich die Neuigkeiten gesehen, dass ich 2025 nicht mehr für das Stake F1 Team Kick Sauber fahren werde. Ich wollte diese Gelegenheit nutzen, euch allen für all die Unterstützung zu danken – in der Vergangenheit, jetzt und in der Zukunft. Ein großes Danke auch an das Team. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und ich freue mich tatsächlich sehr auf die Zukunft und auf das, was als nächstes kommt.»

Am Ende des Videos zoomt der Kameramann oder die Kamerafrau raus. Und dann wird klar: Bottas stand die ganze Zeit in Unterhose da! Der plötzliche Zoom am Ende lässt die Interpretation zu, dass es kein Schnittfehler ist, sondern ein absichtliches spaßiges Schlussbild.

Nicht das erste Mal, dass der Finne sich freizügig zeigte: Für das Jahr 2024 hat er einen Nackedei-Kalender rausgebracht mit Fotos der nackten Hinteransicht von Bottas, meist abgelichtet in der Natur. In Anlehnung an das englische Wort für den Hintern und seinen Nachnamen heißt der «BottASS».

Was aber meint Bottas mit den sich schließenden und sich öffnenden Türen? Unbesetzte Stamm-Cockpits gibt es im Bottas-Umfeld nicht, für andere Serien wäre er ebenfalls äußerst spät dran. Rund um das Mexiko-Rennen waren Gerüchte über eine Rückkehr zu seinem früheren Team Mercedes in anderer Funktion aufgekommen. Bottas hatte es damit kommentiert, dass er sich alle Optionen ansehe.

Auffällig: Sauber verschickte die Abschieds-Mitteilungen von Bottas und Zhou Guanyu binnen fünf Minuten. Beide Statements waren in einigen Passagen analog aufgebaut – unterschieden sich aber in der Deutlichkeit des Abschieds. Bottas wurde im Titel lediglich gedankt – bei Zhou stand der Abschied wortwörtlich in der Titelzeile. Vielleicht eine Formalie, die im zweiten Anlauf angepasst wurde – vielleicht weiß da aber auch jemand mehr als zu diesem Zeitpunkt verraten werden kann.

Als würde sich Bottas komplett aus der Formel 1 verabschieden, wirkt das alles eher nicht…

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0