Interlagos: Lance Stroll über seinen Kiesbett-Ausflug

Zwei asphaltierte Wege zurück zur Strecke hätte es in Interlagos gegeben. Lance Stroll entschied sich aber, wie an den Reifenspuren erkennbar, für den Weg quer durchs Kiesbett. Dort blieb er stecken

Mit seinem Abflug in der Einführungsrunde des São-Paulo-GP und seiner anschließenden Fahrt ins Kiesbett sorgte Lance Stroll bei Formel-1-Fans für Kopfschütteln. Wie der Kanadier die Blamage erklärt…

Aston-Martin-Pilot Lance Stroll bekleckerte sich in Interlagos am Wochenende nicht gerade mit Ruhm…

Der Kanadier crashte bereits in der Einführungsrunde des São-Paulo-GP, kam auf dem Asphalt am Rand eines Kiesbettes neben der Barriere zum Stehen. Sein Bolide hatte keine sichtbaren Schäden von dem Einschlag davongetragen, wäre also wohl renntüchtig gewesen.

Doch mit dem Abflug völlig ohne Druck (allerdings natürlich bei Regen) war der Tiefpunkt nicht erreicht. Stroll versuchte zu wenden – und manövrierte sich dabei ins Kiesbett, wo er steckenblieb und aufgeben musste.

Die Riesen-Blamage noch vor Beginn des Rennens. Videos von dem gescheiterten Befreiungsversuch gingen schnell viral. Und schon von den Rängen erreichte Stroll mächtig Häme. Die brasilianischen Fans skandierten laut «Drugovich!». Felipe Drugovich ist der Ersatzfahrer von Aston Martin – und Brasilianer.

Stroll selbst versuchte nach dem Rennen, den Zwischenfall wie folgt zu erklären: «Als ich die Bremse berührt habe, hatte ich sofort starkes Untersteuern und war von da an nur noch Beifahrer. Ich habe das so noch nie im Auto gespürt, vielleicht war es also ein Bremsversagen. Wir müssen uns das genauer ansehen.»

Auch Alonso hatte Bremsprobleme. Das könnte, neben den regnerischen Bedingungen, den eigentlichen Abflug also erklären. Warum Stroll dann allerdings ins Kiesbett fuhr, bleibt sein Geheimnis. Es hätte zwei asphaltierte Routen zurück zur Strecke gegeben.

Besonders bitter für die Aston-Martin-Mechaniker: Unter Hochdruck hatten sie vor dem Rennen den Boliden von Stroll repariert. Er war im Qualifying, das wegen des Regens am frühen Sonntagmorgen stattfand, auch schon abgeflogen. Die Arbeit «belohnte» Stroll mit dem Aus noch vor dem Rennen.

Stroll zur vergebenen Chance des Regenrennens, in dem es sogar zwei Alpines aufs Podium schafften: «In einem Rennen unter solchen Bedingungen ist alles möglich, also in Runde 1 raus zu sein, nervt.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0