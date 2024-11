Fernando Alonso: «Das war das Schmerzhafteste»

In Interlagos hatte Fernando Alonso mit schweren Rückenschmerzen zu kämpfen. Für seine Mechaniker quälte er sich dennoch ins Ziel, wie er verriet – um den Doppelausfall zu vermeiden.

Fernando Alonso kämpfte in einem schwierigen Großen Preis von São Paulo nicht nur mit Bremsproblemen, sondern auch mit einem schmerzenden Rücken. Schließlich brachte er seinen Aston Martin AMR24 aber auf dem 14. Platz ins Ziel.

Die Motivation für die punktlose Quälerei: seine Mechaniker!

Er meldete über den Teamfunk, dass er das Rennen beenden wolle, um sich bei den Mechanikern für ihre harte Arbeit bei der Reparatur seines Wagens nach einem Unfall im dritten Qualifying zu bedanken. Beide Aston Martins hatten zwischen dem Qualifying, das wegen des starken Regens erst am Sonntagmorgen stattfand, und dem Rennen repariert werden müssen.

Beim Sprint am Vortag hatte er den 19. Platz belegt, kam also noch vor seinem Teamkollegen Lance Stroll ins Ziel. Dennoch war das Sprintrennen eher eine Testfahrt für Aston Martin.

Ohnehin war es ein holpriges Wochenende für Alonso: Er hatte die Medienaktivitäten am Donnerstag verpasst, weil er nach Spanien zurückgekehrt war, um sich wegen eines gesundheitlichen Problems, das er sich in Mexiko zugezogen hatte, untersuchen zu lassen. Er kam erst am Freitag in Interlagos an.

Das nasse Qualifying am Sonntagmorgen war zunächst vielversprechend für Alonso. Er war Zweiter in Q2, bevor er in Q3 früh einen schweren Unfall hatte. Das Team schaffte es, sein Auto rechtzeitig zu reparieren, um in die Startaufstellung zu kommen, aber er musste auf eine frühere Bodenspezifikation zurückgreifen.

Von Startplatz neun aus hielt er diese Position für die erste Hälfte des Rennens, bis er in der zweiten Hälfte zurückfiel, da sein Rücken zum Problem wurde.

Alonso: «In der zweiten Hälfte des Rennens bin ich mit dem Auto viel gehüpft und bin viel hin und her geschaukelt. Ich weiß nicht, warum. Also ja, es war ein hartes Rennen. Wir waren aus den Punkten. Ich denke, unter anderen Umständen hätte ich wahrscheinlich aufgehört. Aber die Mechaniker haben vor dem Rennen einen unglaublichen Job gemacht, um das Auto für die Startaufstellung fertig zu machen, also musste ich für sie ins Ziel kommen.»

Alonso: «Es war ein schwieriges Rennen. Nach dem Morgen mussten wir auf ein weniger leistungsstarkes Paket für das Auto zurückgreifen. Daher war das Rennen von unserer Seite aus etwas langsamer. Und dann hatten wir ein Bremsproblem. Ich glaube, Lance hatte das Bremsproblem in der Einführungsrunde, und ich hatte es nach all den Neustarts, bei denen die gesamte Bremsbalance komplett nach hinten verlagert wird.»

Alonsos Teamkollege Lance Stroll flog in der Einführungsrunde ab. Als er zurück auf die Strecke fahren wollte, fuhr er allerdings quer durchs Kiesbett und blieb dort stecken. Ein Aston Martin hatte es also nicht mal bis zum Rennstart geschafft. Umso größer Alonsos Motivation, immerhin sein Auto ins Ziel zu bringen.

Zu dem Problem sagt der Spanier: «Es ist wie das Bremsen mit einer Handbremse. Alles in allem war es also ein Albtraum da draußen. Wir müssen uns für die nächsten drei Rennen verbessern.»

Zu seinen Rückenproblemen und auch zu seinen gesundheitlichen Problemen, wegen der er nach Europa gereist war, sagte der zweimalige Weltmeister: «Es war auf jeden Fall schmerzhaft, und die Vorbereitung auf dieses Rennen war mit vielen Checks, viel Arbeit, viel Physiotherapie und Ärzten verbunden, um hier nach Brasilien zu kommen. Es war also eine Menge Aufwand für alle, genauso viel Aufwand wie die Mechaniker heute hatten. Es war nicht angenehm im Auto. Aber es gibt Menschen, denen es schlechter geht als mir.»

Dann kommt er auf die schwere Flutkatastrophe in Spanien zu sprechen, sagt: «Auch in Valencia haben wir diese schrecklichen Bilder. Und Menschen, die kämpfen. Also musste ich ein paar Runden lang für alle kämpfen.»

Alonso: «Es war eine unglaubliche Anstrengung, hierher zu kommen, das Rennen zu fahren, und das Auto war wirklich nicht in der Lage, mit den anderen zu konkurrieren. Das war das Schmerzhafteste.»

Alonso schlug auch vor, dass der Weltverband FIA einige Aspekte des Wochenendes untersuchen sollte: «Es war ein sehr untypisches Rennen, mit dem Qualifying und dem Rennen so nah beieinander. Vielleicht war die Zeit zwischen den Sessions zu kurz, Jungs wie Alex (Albon, in der Quali gecrasht, Anm.) hatten keine Zeit, das Auto zu reparieren. Vielleicht sollten wir eine Mindestzeit zwischen dem Ende des Qualifyings und dem Rennen festlegen, damit alle an den Start gehen können. Denn die Fans kommen hierher, um 20 Fahrer beim Rennen zu sehen.»

Wegen des Regens war einerseits das Qualifying auf den frühen Sonntagmorgen geschoben worden und gleichzeitig der Grand Prix vorgezogen, um mehr Spielraum zwischen den Regenphasen zu haben.

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0