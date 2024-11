Briatore, Alpine: 30 Millionen Dollar mit Ocon/Gasly?

​São Paulo-GP: Sensationelles Ergebnis für Alpine, den Formel-1-Rennstall von Renault – Platz 2 für Ocon, Rang 3 für Gasly. Gemäss Alpine-Berater Flavio Briatore ist das fast 30 Millionen Dollar wert.

Wer hätte das vor dem Grossen Preis von São Paulo erwartet? Hinter Max Verstappen (Sieg von Platz 17) erobern die Alpine-Fahrer Esteban Ocon und Pierre Gasly die Ränge 2 und 3, mit dieser fetten Punktebeute haben sich die Franzosen im Konstrukteurs-Pokal vorbei geschoben an Williams, den Racing Bulls und auch an Haas, für Alpine ging es von P9 hoch auf P6!

Zwei Franzosen auf dem Siegerpodest, das hatten wir vor Ocon und Gasly in Interlagos 2024 unfassbare 27 Jahre lang nicht erlebt (wir geben zu, wir mussten es nachgucken). In Spanien 1997 gewann der Kanadier Jacques Villeneuve (Williams) vor Olivier Panis (Prost-Mugen/Honda) und Jean Alesi (Benetton-Renault).

Alpine hat nun in einem Rennen mehr WM-Punkte gesammelt als in 25 Grands Prix davor zusammen. Die grandiose Darbietung von Ocon (als Vierter gestartet) und von Gasly (als 13. losgefahren) könnte einen wahren Geldsegen bedeuten für Alpine, wie Sonderberater Flavio Briatore gegenüber unseren Kollegen der italienischen Sky bestätigt hat.

Der frühere Weltmeistermacher von Michael Schumacher und Fernando Alonso sagt: «Ich habe mich sofort darüber schlau gemacht, was der Unterschied ist zwischen Rang 6 und Platz 9 in Sachen Preisgeld-Ausschüttung, es sind fast 30 Millionen Dollar, um genau zu sein 29,2 Millionen.»



«Klar hatten wir an diesem Tag in São Paulo viel Glück, aber das soll die herausragende Leistung von Ocon und Gasly in keiner Weise schmälern. Unser Auto ist auf nasser Bahn richtig konkurrenzfähig. Leider kann ich nicht davon ausgehen, dass es in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi regnen wird.»



Der spannende Kampf um Schlussrang 6 im Konstrukteurs-Pokal: Alpine neu bei 49 Punkten, Haas mit 46, die Racing Bulls mit 44 WM-Zählern.





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0