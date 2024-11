George Russell & Mercedes: Missklang um Strategie

George Russell ging beim Start zum Brasilien-GP vor Lando Norris in Führung

​Mercedes-Fahrer George Russell sagt nach dem spannenden São Paulo-GP: «Ich hätte mehr auf meinen Instinkt hören müssen.» Der Engländer und sein Team waren sich über die Strategie uneinig.

Der zweifache GP-Sieger George Russell glaubt, dass er beim Grand Prix von São Paulo mindestens Zweiter geworden wäre – wenn Mercedes ihm nicht widersprochen und ihn im Rahmen der virtuellen Safety Car-Phase zu einem Reifenwechsel gerufen hätte.

Der 26-jährige Russell verweist auf die erfolgreiche Reifenstrategie, die er beim GP von Belgien vom Cockpit aus ausgewiesen hatte, und bemerkt über Brasilien: «Ich hätte mehr auf meinen Instinkt hören müssen.»

Russell lag nach fabelhaftem Start vor Lando Norris in Führung, als die VSC-Intervention mehrere Teams dazu veranlasste, ihre Fahrer an die Box zu holen für frische Intermediate-Reifen. George ist mit der Entscheidung nicht einverstanden, weil er meint, dass eine rote Flagge kommen würde.

Jedenfalls blieben Esteban Ocon, Max Verstappen und Pierre Gasly alle draussen und fuhren so auf die ersten drei Plätze. Denn als kurz darauf die rote Flagge geschwenkt wurde (Unfall von Franco Colapinto), kamen diese drei in den Genuss eines kostenlosen Reifenwechsels.



Russell machte seine Frustration über den Funk deutlich: «Ich habe es euch ja gesagt! Wir hätten auf der Bahn bleiben sollen!»



Der WM-Vierte von 2022 wurde Vierter.



George sagt: «Wären wir draussen geblieben, wären wir beim Neustart Erster gewesen, vor Ocon, Max und Gasly. Und zu führen, macht in einem solchen Rennen alles viel einfacher. Wo wir hätten landen können, weiss ich nicht. Aber ich war zu dem Zeitpunkt ziemlich wütend, weil ich auf der Bahn bleiben wollte.»



«Aus dem Cockpit war klar, dass es eine rote Flagge oder eine Safety Car-Phase geben würde, denn die Bedingungen waren unfahrbar. Ich konnte die riesige schwarze Wolke über mir sehen. Manchmal muss man seinem Bauchgefühl vertrauen. Das letzte Mal, das tat, ging es ziemlich gut aus.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0