Alpine-Boss Oliver Oakes: «Bisschen enttäuscht»

Mit dem Doppelpodium in Interlagos verdreifachte Alpine seinen Punktestand. Teamchef Oliver Oakes kam im Sommer zum französischen Team – und verriet, dass er trotz des Erfolgs einen Moment lang auch enttäuscht war.

Mit den Plätzen 2 (Esteban Ocon) und 3 (Pierre Gasly) in Interlagos sammelte das Alpine-Team 33 Punkte für die WM-Wertung – und verdreifachte seine Punkteausbeute der bisherigen Saison von 16 auf 49 Zähler, machte damit drei Plätze gut und ist nun das sechstbeste Team in der Konstrukteurswertung!

Im Podcast F1 Nation betonte Teamchef Oliver Oakes aber: «Das ist nicht mein Verdienst! Wie wir wissen, ist es ein brillantes Team, und ich bin noch nicht so lange hier. Ich habe gleich nach meiner Ankunft gesagt, dass das Team seit einiger Zeit eine schwierige Phase durchmacht. Sie hatten einen schwierigen Saisonstart, aber auch schon davor, und ich denke, dass der Brasilien-GP ein großartiges Ergebnis ist.»

Oakes, der vorher in den Nachwuchsserien mit Hitech unterwegs war und seit dem Sommer bei Alpine ist: «Die Höhen und Tiefen der Formel 1 sind neu für mich. Eine Sache, die mich überrascht, ist, dass jemand zu Beginn stark sein kann und dann in der zweiten Jahreshälfte nachlässt, aber am Ende trotzdem ganz oben landet. Das Doppelpodium hilft uns, das Vertrauen im Team aufrechtzuerhalten.»

Schon ab seiner Ankunft konnte Oakes aber einen Trend nach oben erkennen: «Die Zeichen waren schon vor der Sommerpause da. In Zandvoort haben sie mich dann gut aussehen lassen mit einem Punkt. Dann war es wieder ein paar Rennen schwierig, die uns das Gesamtbild der Grenzen unseres Autos und im Team zeigten.»

Oakes: «In Austin haben wir mit einem Upgrade Leistung ins Auto gebracht und hatten ein gutes Qualifying. Im Rennen war es etwas kniffliger, aber dann war es schön, das in Mexiko auf andere Weise mit Punkten zu untermauern.» Da holte Alpine mit Platz 10 einen mageren Punkt. «Es ist definitiv hilfreich, in Brasilien eine weitere Verbesserung zu sehen.»

Im Kampf um Platz 6 der Team-WM hat Alpine einen riesigen Schritt gemacht, ist nun überhaupt erst Teil der jetzt Dreiergruppe aus Alpine, Haas und den Racing Bulls. Oakes: «Baku tat weh, weil Williams da viele Punkte gesammelt hat. Aber es ist sehr schön, in Brasilien jetzt auch ein starkes Ergebnis erreicht zu haben.»

Zwischenzeitlich führte Esteban Ocon den Brasilien-GP sogar an, wurde dann aber vom späteren Sieger Max Verstappen (Red Bull Racing) überholt. Oakes: «Ich war ein bisschen enttäuscht, als Max an ihm vorbeigerast ist, das kann ich nicht leugnen. Die Leute werden sagen, ich brauche mal einen Reality-Check, aber man ist in diesem Sport, um zu gewinnen.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0