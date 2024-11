Bottas-Nachfolge fix: Gabriel Bortoleto zu Sauber

Nicht mal eine Stunde nach dem Abschied von Valtteri Bottas und Zhou Guanyu macht Sauber die Fahrerpaarung fürs kommende Jahr fix und verkündet Gabriel Bortoleto als neuen Fahrer ab 2025.

Die Sauber-Fahrerpaarung für 2025 steht jetzt auch offiziell!

Gabriel Bortoleto wird kommende Saison der Teamkollege von Nico Hülkenberg bei dem Team aus dem Schweizer Hinwil sein. Das gab der Rennstall am Mittwoch offiziell bekannt.

Nicht mal eine Stunde vorher hatte Sauber bereits in zwei getrennten Statements Valtteri Bottas und Zhou Guanyu verabschiedet. Nach dem Engagement von Hülkenberg ab 2025, das im April bekannt wurde, ließ die zweite Verkündung auf sich warten. Dass Zhou Guanyus Zeit bei Sauber endet, war da schon mehr als absehbar gewesen. Nun ist fix, dass auch Bottas geht - und einen deutlich jüngeren Nachfolger bekommt.

Neben dem erfahrenen Hülkenberg (37) Jahre verpflichtet Sauber also einen vielversprechenden Jung-Piloten. Bortoleto ist erst 20 Jahre alt, fährt aktuell Formel 2.

Bortoleto gilt als riesiges Talent. Die Formel 3 gewann er 2023 in seiner Debütsaison. In der aktuellen Formel-2-Saison liegt er an Rang 1. In Monza und Spielberg fuhr er zum Sieg. Seine starke Leistung überzeugte nun auch in der Formel 1.

Bortoleto war Teil des McLaren-Nachwuchsprogramms und wird von keinem Geringeren als Fernando Alonso gemanaget. Wie lange Bortoletos Vertrag läuft und was aus der McLaren-Bindung wird, wird in der Mitteilung nicht erwähnt. Die Rede ist von der Fahrerpaarung für 2025 – und der «Vorbereitung des Übergangs zum Audi-Werksteam».

Für den 20-Jährigen, der in São Paulo geboren ist, ist die Formel-1-Verpflichtung ein nachträgliches Geschenk zum Heim-GP. Nur wenige Tage nach dem Rennen in seiner Heimatstadt wird der neue Job für 2025 offiziell.

Gabriel Bortoleto: «Es ist eines der aufregendsten Projekte im Motorsport, wenn nicht sogar im gesamten Sport. Es ist eine große Ehre, einem Team beizutreten, das die reiche Motorsportgeschichte von Sauber und Audi vereint. Ich möchte nicht nur einfach ein Mitglied sein, sondern mit diesem ehrgeizigen Projekt wachsen und die Spitze des Motorsports erreichen. Ich bin unglaublich dankbar für die Chance, die mir das Team gegeben hat, und für die Möglichkeit, mit einem erfahrenen Fahrer wie Nico zusammenzuarbeiten. Beide Programme haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung junger Talente, und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam unsere eigene Erfolgsgeschichte schreiben werden.»

Gernot Döllner, Vorstandsvorsitzender der Sauber Motorsport AG: «Die Verpflichtung des zweiten Fahrers ist ein weiterer Meilenstein. Wir erleben derzeit einen Generationswechsel in der Formel 1, bei dem junge Fahrer sofort einen Eindruck hinterlassen. Mit der Verpflichtung von Gabriel Bortoleto haben wir uns eines dieser Top-Talente gesichert. Seine Verpflichtung unterstreicht die langfristige Strategie und das Engagement von Audi in der Formel 1.»

Mattia Binotto, COO und CTO: «Gabriel hat bereits in den Nachwuchskategorien bewiesen, dass er das Zeug zum Siegerfahrer hat. Wir freuen uns sehr, dass er Teammitglied von Sauber und Audi wird. Zusammen mit Gabriel sind wir auf dem Weg zum Erfolg und werden uns zu einer vereinten Kraft entwickeln, um eine neue Ära für Audi im Motorsport zu gestalten. Nico und Gabriel stellen die ideale Kombination aus Erfahrung und Jugend dar und positionieren uns stark für die Zukunft.»