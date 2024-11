Sauber verabschieded Valtteri Bottas und Zhou Guanyu

Die Gerüchte hielten sich hartnäckig, nun ist es bestätigt: Valtteri Bottas und Zhou Guanyu fahren 2025 nicht mehr für das Sauber-Team. Das gab der Rennstall am Mittwoch nach dem Brasilien-GP offiziell bekannt.

Jetzt ist es offiziell: Sauber verabschiedet sich Ende der Saison von Valtteri Bottas und Zhou Guanyu.

Das gab das Team am Mittwoch nach dem Brasilien-Rennen bekannt. In zwei getrennt und binnen fünf Minuten verschickten Statements verkündete Sauber erst den Abschied von Bottas, dann von Zhou.

Dass Zhou Guanyus Zeit bei dem Schweizer Team, das künftig zum Audi-Werksteam wird, nach der Saison endet, galt als fix, wenn auch noch nicht offiziell. Mit Nico Hülkenberg hat das Team ab 2025 bereits einen starken Fahrer. Spätestens seine Verpflichtung besiegelte das Aus von Zhou.

Um das zweite Cockpit des aktuel einzigen noch punktlosen Teams gab es lange Spekulationen. Eine Verlängerung mit Bottas stand zwischenzeitlich im Raum, nachdem es mit Wunschkandidat Carlos Sainz jr. (zu Williams) nicht geklappt hatte. Doch Hülkenbergs Kollege wird ein jüngerer Fahrer.

Mit dem Abschied von Bottas ist es nun nur noch eine Frage der Zeit, bis die Verpflichtung von Nachwuchsfahrer Gabriel Bortoleto verkündet wird. Auch Franco Colapinto galt als Kandidat auf den zweiten Sauber-Sitz. Auf Social Media teaserte das Team bereits ein Fahrer-Announcement an.

Valtteri Bottas wird in der Verkündung zitiert: «So eine Situation ist nie leicht. Aber nach all den guten und tiefen Gesprächen in den vergangenen Wochen haben wir gemerkt, dass die Bedingungen, um dieses Projekt weiter gemeinsam wachsen zu lassen, nicht erfüllt wurden. Diese letzten Jahre mit dem Team waren eine unglaubliche Reise voll Wachstum, Herausforderungen und unvergesslicher Momente. Ich bin dankbar für die gemeinsamen Erfahrungen und die Unterstützung, die ich bei jedem Schritt gespürt habe. Es ist hart, weiterzuziehen. Ich werde immer einen Teil des Teams in mir tragen. Ich freue mich auf das, was die Zukunft für uns beide bringt.»

Mattia Binotto, Chef der Sauber Motorsport AG: «Valtteri war ohne Frage ein wichtiger Kandidat für unsere Fahrerpaarung im kommenden Jahr. Mit seinem Kampfgeist hat er das Auto oft übers Limit hinaus gebracht. Aber es musste eine Entscheidung getroffen werden. Nach offenen und konstruktiven Gesprächen sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass die Bedinungen nicht erfüllt sind, es also Zeit ist, dass sich die Wege trennen. Hier in Hinwil steht die Tür für Valtteri immer offen.»

Auffällig aber: In der Bottas-Mitteilung steht die Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit im Vordergrund. Erst auf den zweiten Blick ist erkennbar, dass es sich um die Verkündigung des Abschieds handelt. Das Announcement von Zhou ist da deutlich klarer, verkündet das Aus in der Betreffzeile.

Zhou Guanyu: «Ich bin dem Team dankbar, dass es mir eine Chance in der Formel 1 gegeben hat. Es ist kein einfacher Sport für Anfänger, aber das Team hat es mir ermöglicht, in diesen drei Jahren so viel zu lernen. China war zu Beginn dieser Saison zweifellos ein Höhepunkt, aber es gibt so viele Momente, sowohl in der Öffentlichkeit als auch hinter den Kulissen, an die ich mich aus den letzten drei Jahren erinnern werde.»