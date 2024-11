Christian Klien (ServusTV): «Norris war zu passiv»

​Der Österreicher Christian Klien, GP-Experte von ServusTV, sagt nach dem spannenden São Paulo-GP: «Eine unfassbare Vorstellung von Max Verstappen, Lando Norris war im Rennen zu passiv.»

Mathematisch ist die Formel-1-WM noch nicht entschieden, aber der São Paulo-GP hat bewiesen: Max Verstappen liefert Leistung, auch bei schwierigsten Bedingungen, Triumphfahrt vom 17. Startplatz zum 62. GP-Sieg, WM-Führung auf McLaren-Fahrer Lando Norris ausgebaut. So wird es für den Engländer ganz schwierig, den Niederländer noch abzufangen.

Christian Klien, Formel-1-Experte von ServusTV, sagt in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7»: «Bei einem solchen Regenrennen wie in Brasilien ist das für die Fahrer ein schmaler Grat – du musst ganz präzise wissen, wie viel Druck du machen kannst. Da fliessen Bäche über die Piste, weil das Gelände von Interlagos steil ist, das sieht man im Fernsehen gar nicht richtig. Bei solchen Bedingungen trennt sich unter den Piloten die Spreu vom Weizen.»

Atemberaubende Siegesfahrt des Red Bull Racing-Piloten Verstappen, magerer sechster Platz des von Pole-Position gestarteten Lando Norris, der 41-jährige Vorarlberger Klien ordnet das so ein: «Norris war bis zum Rennen oft der schnellste Mann, er hat im Abschlusstraining alles richtig gemacht. Bei Startplatz 17 von Max war das für Lando eine enorme Chance, viele Punkte gutzumachen auf den Weltmeister. Im Rennen war er aber einfach zu passiv unterwegs.»

Der 49-fache GP-Teilnehmer Klien weiter: «Max hat bewiesen – wenn es nass ist, dann kann er auch mit unterlegenem Auto jeden schlagen. Es war sensationell zu sehen, wie fehlerlos er gefahren ist, einfach unglaublich. Ich behaupte: Mit dem Tempo, das Max hatte, hätte er Lando auch ohne Rennunterbrechung locker eingeholt.»



«Lando hatte an diesem Tag nicht den Speed, um sich gegen Max zu wehren. Er hat kurz nach dem Start in Kurve 1 wieder mal einen Fehler gemacht, Russell ging in Führung. Wenn einer den WM-Titel holen will, dann darf das einfach nicht passieren.»



«Zum überwiegenden Teil kann Norris aus seinen Pole-Positions keine Führung machen, wir haben das jetzt einige Male erlebt. Das liegt auch an der Positionierung, also wie er sein Auto vor der ersten Kurve platziert. Ein Fehler passiert in der Formel 1 schnell, das wissen wir. Aber den herausragenden Fahrern passieren sie eben seltener. Und das ist dann wahres Talent, das sie von den anderen abhebt.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0