Sauber/Audi & Bortoleto: Wieso nicht Mick Schumacher?

​Die Entscheidung ist gefallen – an der Seite von Nico Hülkenberg fährt für Sauber/Audi ab 2025 der Brasilianer Gabriel Bortoleto. Wieso ist Mick Schumacher übergangen worden? Teamchef Mattia Binotto sagt es.

Die Formel-1-Tür ist zugefallen für Mick Schumacher: Ein Cockpit bei Sauber/Audi war der letzte Strohhalm, an den sich der Formel-2-Champion von 2020 klammern musste. Aber am 6. November wurde bestätigt, was im Fahrer von Interlagos schon kursierte und von SPEEDWEEK.com Anfang September angekündigt worden war – Sauber/Audi tritt in den kommenden Jahren mit dem routinierten Nico Hülkenberg (37) an und mit dem vielversprechenden Gabriel Bortoleto (20) aus Brasilien.

Teamchef Mattia Binotto ist darauf angesprochen worden, warum er sich für den Südamerikaner entschieden habe und nicht für den GP-erfahrenen Schumacher.

Der in der Schweiz geborene Italiener erklärt: «Ich kenne Mick sehr gut aus der Vergangenheit bei Ferrari, ich kenne seine Stärken und vielleicht auch seine Schwächen. Wir hatten Gespräche und Mick war ein starker Kandidat, ich bin sicher, Schumacher wäre auch eine gute Wahl gewesen.»

«Aber manchmal muss man eben eine Entscheidung treffen, und ich habe mich nicht vorrangig gegen Schumacher, sondern vielmehr für Bortoleto entschieden. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir sind mit unserer Entscheidung glücklich.»



Mick Schumacher hatte gehofft, 2025 wieder am Start von Grands Prix zu stehen. Aber er wurde Schritt um Schritt übergangen. Zuerst bei Mercedes-Benz, da wurde der italienische Teenager Kimi Antonelli zum Nachfolger von Lewis Hamilton erkoren. Dann bei Alpine, wo der Australier Jack Doohan den Zuschlag erhielt. Und nun bei Sauber/Audi.



Nochmals Mattia Binotto: «Es gibt kein Warum, es gibt niemanden, der Schuld hat, wir tendierten einfach mehr zu Gabriel, das ist alles. Und letztlich könnten wir diese Frage ja auch Toto Wolff stellen – wieso Kimi und nicht Mick?»



Selbst Micks Schumacher Ralf Schumacher spricht erstmals darüber, dass der Formel-1-Zug für seinen Neffen damit wohl abgedampft sei. Der sechsfache GP-Sieger und heutige Sky-F1-Experte Ralf Schumacher sagt: «Wieder in die Formel 1 zurückzukommen, das ist nun eher unrealistisch, ausser es fällt jemand krankheitsbedingt aus. Die Formel 1 ist ein verrücktes Geschäft. Die Frage ist jetzt – wer wird wo Ersatzfahrer?»



Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird der 25-jährige Mick Schumacher in der kommenden Saison erneut für Alpine Langstreckenrennen bestreiten.





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0