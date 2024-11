Lewis Hamilton über Mercedes: «Wie ein Stück Holz»

​Mercedes-Star Lewis Hamilton kann das Ende der Saison nicht abwarten: «Ich bin ferienreif.» Der Engländer kam mit seinem Dienstwagen beim São Paulo-GP überhaupt nicht zurecht.

Beim Schritt in die Flügelwagen-Epoche kam Mercedes aus dem Tritt: Anfang 2022 zeigten Red Bull Racing und Ferrari die besseren Autos, Mercedes konnte 2022 nur ein Rennen gewinnen (mit George Russell in São Paulo) und 2023 gar keines.

Teamchef Toto Wolff sagte 2023 nach dem Rennen in Brasilien gnadenlos: «Dieses Auto verdient keinen Sieg. Ich denke, wir müssen weiter Gas geben für die letzten Läufe und müssen uns verbessern. Aber für die heutige Performance fehlen mir die Worte.»

Anfang 2024 stellte der Österreicher fest: «Wir haben wieder eine Diva. Dieses Auto hat wie die Jahre zuvor ein so kleines Performance-Fenster, dass wenn es ein bisschen zu heiss oder ein bisschen zu kalt ist, der Wind sich ändert oder auch die Streckentemperatur, dass es einfach plötzlich ganz anders fährt. Und das ist die Stabilität, die uns fehlt.»

Dann aber schien Mercedes-Benz endlich wieder in die Spur gekommen zu sein: Vor der Sommerpause 2024 holte Mercedes aus vier Rennen drei Siege (Österreich, Grossbritannien und Belgien), brachte in Belgien sogar die beiden Boliden an den Positionen 1 und 2 ins Ziel. Drei Wochen später jedoch, nach Ende der Sommerpause, war das deutsche Team plötzlich nicht mehr konkurrenzfähig: nur ein Podestplatz aus sieben Rennen.

In Brasilien hätte das anders laufen können: George Russell übernahm nach dem Start die Führung des São Paulo-GP. Dann wurde er vom Team überstimmt, was dass Timing des Reifenwechsels angeht: Russell wollte auf der Bahn bleiben, überzeugt davon, dass es eine rote Flagge geben würde (die später auch kam), das Team wollte ihn hereinholen. Ergebnis: Russell nur Vierter.

Noch schlimmer war es bei Lewis Hamilton: Der 105-fache GP-Sieger kam mit seinem Auto überhaupt nicht zurecht und wurde lediglich Zehnter.

Danach monierte der siebenfache Weltmeister einen Mangel an Grip und fehlende Signale vom Auto. «Der Wagen vermittelte das Gefühl eines Stücks Holz. Als hätte ich null Aufhängung. Ich hüpfte nur herum, ich konnte nicht wie gewünscht Gas geben. So schlecht lag mein Fahrzeug noch nie, vor allem in den Kurven.»



«Ich hoffe, die letzten drei Strecken nicht nicht so wellig wie die Bahn hier in São Paulo. Ich bin ferienreif.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0