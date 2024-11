Carlos Sainz (Ferrari): «Ein albtraumhafter Tag»

Ferrari-Pilot Carlos Sainz crashte am Interlagos-Wochenende zweimal, konnte das Rennen nicht beenden und entschuldigt sich beim Team. Über die Unfälle sagt er: «Sie kamen beide ohne Ankündigung.»

Carlos Sainz erwischte in Interlagos einen richtig miesen Sonntag. Der Ferrari-Pilot crashte gleich zweimal.

Sainz nach dem Rennen: «Es waren zwei sehr seltsame und unglückliche Unfälle. Ein etwas albtraumhafter Tag.»

Wegen eines Crashs musste sein Auto repariert werden (u.a. eine neue Power Unit), weswegen er im Grand Prix aus der Boxengasse startete. Der zweite beendete sein Rennen.

In Interlagos waren die Bedingungen extrem schwierig, es regnete Samstag und Sonntag. Das Qualifying musste sogar von Samstag auf Sonntagmorgen verlegt werden. Viele Fahrer rutschten weg und bauten Unfälle.

Sainz über seine beiden Crashes: «Sie kamen beide ohne Ankündigung, ich konnte sie also nicht vermeiden.»

Dazu kam: «Es war da draußen nicht einfach zu überholen. Mit dem Start aus der Boxengasse war also schwierig, in die Punkte zu fahren. Ich möchte mich beim ganzen Team für die zwei Unfälle entschuldigen. Ich hoffe, dass wir gestärkt daraus hervorgehen.»

Der künftige Williams-Fahrer: «Ich war eigentlich immer ein starker Fahrer unter nassen Bedingungen, aber seit ich mit unserem aktuellen Auto im Nassen gefahren bin in diesem Jahr, hatte ich noch nie ein gutes Gefühl dabei. Ich weiß nicht, ob wir einfach nicht genug Energie in die Reifen stecken, ob wir bei mittlerer bis hoher Geschwindigkeit zu steil fahren oder was es ist, aber es ist klar, dass er sehr unberechenbar und sehr schwer zu fahren ist.»

Gut für Sainz: Die letzten drei Rennen der Saison, die er noch im Ferrari sitzt, finden allesamt in der Wüste statt. In Las Vegas, Katar und Abu Dhabi dürfte ihm ein weiteres Regenrennen erspart bleiben.

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0