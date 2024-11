Oliver Bearman (Haas): «Versuche nicht zu sterben»

​Wie schlimm waren die Verhältnisse im São Paulo-GP? Zahlreiche Fahrer forderten am Funk, das Rennen müsse unterbrochen werden, Haas-Pilot Oliver Bearman funkte sogar: «Ich versuche hier nicht zu sterben.»

Der São Paulo-Grand Prix wurde wegen des Unfalls von Franco Colapinto mit der roten Flagge unterbrochen, dies in Runde 31. Aber schon davor forderten einige Piloten am Funk, das Rennen müsse neutralisiert werden, die Verhältnisse seien unfahrbar geworden.

So machte George Russell, Mercedes-Pilot und Präsident der Fahrervereinigung Grand Prix Drivers’ Association, mehrfach auf die üblen Bedingungen aufmerksam. Stars wie Lewis Hamilton und Fernando Alonso berichteten Ähnliches.

Auch den weniger erfahrenen Piloten war das nicht mehr geheuer, wie Olivier Bearman im Haas-Rennwagen. Der 19-jährige Engländer sagte seinem Renningenieur Mark Slade …

«Sagt Nico, in Kurve 4 sei es sehr rutschig. Die Leute schlittern von der Bahn.» (Runde 23)

«Du musst mich über die Abstände auf dem Laufenden halten, denn ich kann in meinen Rückspiegeln nichts sehen.» (Runde 25)

«Es ist so verflucht nass hier draussen.» (Runde 29)



«Wie kann man es erlauben, dass wir so fahren? Wir werden einen Unfall haben, einen grossen.» (Runde 29)



«Ich kann nicht mal mein eigenes Lenkrad sehen.» (Runde 29)



«Jetzt mal ehrlich – sprecht mit der FIA! Das ist ist wirklich gefährlich. Ich versuche hier nicht zu sterben.» (Runde 29)



Dann kam der Unfall, den Bearman befürchtet hatte, Franco Colapinto schrottete seinen Williams in Runde 31.



Mark Slade funkte Ollie sofort an: «Safety-Car, Safety-Car, Safety-Car – Modus langsam, Pérez eine Sekunde vor dir.»



Oliver Berman: «Gott sei Dank.»



Und dann, wenigen Sekunden später: «Das war so schlimm …»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0