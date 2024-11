GP-Stars: Kritik an FIA, behandelt uns wie Erwachsene

​Formel-1-Champion Max Verstappen ist im Rahmen des Singapur-GP bestraft worden vom Autosport-Weltverband FIA, wegen Fluchens. Die Fahrer haben die Nase voll, wie sie in einem Brief betonen.

Am 7. November ist die Formel-1-Fahrervereinigung GPDA (Grand Prix Drivers’ Association) mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gegangen. Es geht darum, wie die Rennfahrer vom Autosport-Weltverband FIA behandelt werden.

Zur Erinnerung: Weltmeister Max Verstappen wurde im Rahmen des Singapur-GP zu einer Geldstrafe und zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert, weil er mit einem Fluchwort über sein Auto geschimpft hatte. Auch Charles Leclerc rutschte ein «Fuck» heraus, der Monegasse erhielt ebenfalls eine Busse. Die GP-Asse haben jetzt echt die Nase voll.

Die GPDA-Direktoren Alexander Wurz, George Russell und Sebastian Vettel schreiben im Namen ihrer Fahrerkollegen:

«Es gibt einen Unterschied zwischen Flüchen, die darauf abzielen, andere zu beleidigen, und eher beiläufigen Flüchen, mit denen man zum Beispiel schlechtes Wetter oder einen leblosen Gegenstand wie ein F1-Auto oder eine Fahrsituation beschreiben kann.»



«Ausserdem sind unsere Mitglieder erwachsen. Sie haben es nicht nötig, sich von den Medien über so triviale Dinge wie das Tragen von Schmuck oder Unterhosen belehren zu lassen.»



(Hier geht es um das Schmucktrage-Verbot für die Fahrer.)



«Wir fordern den FIA-Präsidenten auf, seinen eigenen Ton und seine Sprache zu überdenken, wenn er mit unseren Mitgliedsfahrern oder über sie spricht, sei es in einem öffentlichen Forum oder anderswo.»



(Hier geht um eine Bemerkung von FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem, die Formel 1 müsse unterscheiden zwischen Motorsport und Rap-Musik. Worauf Lewis Hamilton kritisierte, das sein stereotypische Sprache mit rassistischem Untertönen.)



«Die GPDA hat ferner bei zahllosen Gelegenheiten ihre Ansicht zum Ausdruck gebracht, dass Geldstrafen für Fahrer für unseren Sport nicht angemessen sind.»



«In den vergangenen drei Jahren haben wir den FIA-Präsidenten aufgefordert, uns die Details und die Strategie mitzuteilen, wie die Geldstrafen der FIA verteilt werden und wofür die Gelder verwendet werden. Wir haben auch unsere Besorgnis über das negative Image, das Geldbussen dem Sport verleihen, zum Ausdruck gebracht.»



«Wir fordern den FIA-Präsidenten erneut auf, finanzielle Transparenz zu schaffen und einen direkten, offenen Dialog mit uns zu führen. Alle Beteiligten, also FIA, F1, die Rennställe und die GPDA, sollten gemeinsam entscheiden, wie und ob das Geld zum Wohle des Sports ausgegeben wird.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0