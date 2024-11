Formel-1-Saison 2025: Alle Autos auf einmal enthüllt 13.11.2024 - 10:11 Von Vanessa Georgoulas

© F1 Alle Formel-1-Teams präsentieren den Look ihrer Autos in einer Show

Die Formel-1-Verantwortlichen haben für die Auto-Präsentationen im nächsten Jahr ein Mega-Event in der O2 Arena in London geplant, an dem alle zehn Lackierungen der GP-Renner für die Saison 2025 enthüllt werden.