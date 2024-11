Eddie Jordan: Max Verstappen wie Lionel Messi

Weltmeisterlich: Max Verstappen zeigte in Brasilien am Rennsonntag eine Glanzleistung

Der früherer Formel-1-Rennstallbesitzer Eddie Jordan hat schon viele Glanztaten von GP-Piloten gesehen. Die Aufholjagd von Max Verstappen in São Paulo sticht dennoch heraus, betont der 76-jährige Ire.

Dass Max Verstappen auf dem Interlagos-Rundkurs den Sieg holen würde, war nicht sehr wahrscheinlich. Schliesslich musste der Red Bull Racing-Star nach seinem unverschuldeten Q2-Aus und der Startplatz-Strafe, die er für den Einsatz eines neuen Verbrennungsmotors kassiert hatte, von Startplatz 17 losfahren. Doch im Regen stellte der dreifache Weltmeister seine Kasse unter Beweis.

Verstappen zeigte eine Aufholjagd, die es in sich hatte. Er profitierte von der Rennunterbrechung, die ihm die Gelegenheit bot, die Reifen ohne Zeitverlust zu wechseln. Danach machte er da weiter, wo er vor der roten Flagge aufgehört hatte – er stürmte nach vorne und sicherte sich schliesslich die Führungsposition, die er bis ins Ziel nicht mehr hergab.

Für seinen Auftritt auf dem nassen Autódromo José Carlos Pace erntete der Titelverteidiger nicht nur aus den eigenen Reihen viel Lob. Auch die Experten waren begeistert von den Fahrkünsten des 27-Jährigen, der seinen WM-Vorsprung auf Lando Norris ausbauen konnte. Allen voran Eddie Jordan, der im «talkSPORT»-Interview erklärte: «Ich bin kein junger Hüpfer mehr und schon lange im Motorsport dabei, und ich habe in meinem Leben keinen besseren Rennfahrer gesehen.»

Der ehemalige Rennstall-Besitzer schwärmte: «Ich hatte Ayrton Senna und Michael Schumacher in meinem Auto, und beide waren hervorragend. Aber was ich in São Paulo von Max Verstappen gesehen und erlebt habe, war in Sachen Brillanz etwas ganz anderes.»

Der 76-jährige Ire verglich den 62-fachen GP-Sieger mit Fussball-Star Lionel Messi: «Manchmal siehst du einen Maradona oder einen Messi, und du sagst dir: ‚Oh mein Gott, wie hat er das gemacht?‘ Das war auch bei Max’ Aufholjagd in São Paulo so, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe noch nie so einen Fahrstil und eine solche Gelassenheit erlebt. Das war einfach brillant.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0