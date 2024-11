Feindbild Max Verstappen: Sind die Briten parteiisch?

​Weltmeister Max Verstappen fühlt sich von einem Teil der Formel-1-Journalisten ungerecht behandelt. Er wirft den Briten vor, parteiisch zu sein. Die Vergangenheit zeigt: Das ist fast unvermeidlich.

Der Niederländer Max Verstappen würde sich ein wenig mehr Objektivität wünschen, wenn es um die Berichterstattung in der Formel 1 geht. Seit Jahren fühlt sich der Red Bull Racing-Star vorwiegend von britischen Berichterstattern zu hart angefasst, sei dies nun im Fernsehen oder von der schreibenden Presse.

Das findet auch Adrian Newey, der Anfang September zu diesem Thema festgehalten hat: «Ich glaube, die Menschen haben nie ganz verstanden und wertgeschätzt, was Max Verstappen leistet, so wie sie das zuvor auch bei Sebastian Vettel nicht verstanden haben. Sie wurden beide in gewisser Art und Weise verteufelt.»

«Das mag auch an der britischen Medienlandschaft liegen, und wenn ich ehrlich bin, dann hat Sky da einen erheblichen Einfluss. Ihre Zuschauerschar ist international, aber die Art der Berichterstattung ist oft nationalistisch, und das kann einen grossen Einfluss haben.»

Wir erinnern uns daran, wie Red Bull Racing beim Mexiko-GP 2022 Sky-Reporter boykottierte, weil der Rennstall mit einer ihrer Meinung nach unfairen Berichterstattung nicht einverstanden war. Und wie Sky-Reporter Ted Kravitz wiederholt davon sprach, dass Hamilton der 2021er Titel «geraubt» worden sei, er redete auch vom «achtfachen Weltmeister Hamilton».



In der Saison 2024 heisst der WM-Kampf Verstappen gegen Lando Norris, und die britischen Journalisten sparen nicht mit Kritik. Vor allem nach der überharten Fahrweise von Max in Mexiko, die ihm zwei Zehnsekunden-Zeitstrafen und viel Häme einbrachte.



Max hat schon mal bemerkt, gemünzt auf die Strafen vom Autosport-Weltverband FIA, er habe vermutlich den falschen Reisepass.



Aber sind die Briten und die britische Sky wirklich parteiisch?



Ex-GP-Fahrer Martin Brundle findet: «Ich bin Brite, unser Hauptsendegebiet ist Grossbritannien, auch wenn viele weitere Länder unser Signal übernehmen. Ich finde, wenn ich das mit der Berichterstattung über Olympische Spiele oder von Fussballspielen bei Europa- und Weltmeisterschaft vergleiche, dann sind wir ziemlich ausgewogen.»



Aber ist es nicht normal, wenn die britische Sky zu Norris, Hamilton und Russell tendiert? Wie berichteten denn RTL und die deutsche Sky, als Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Nico Rosberg jahrelang um WM-Titel kämpften gegen Briten wie Damon Hill, David Coulthard und Lewis Hamilton? Und wie war das umgekehrt, also aus britischer Sicht gegen Schumi, Seb und Rosberg?

Wurde damals vielleicht von allen vorbildlich neutral berichtet? Vermutlich nicht.





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0