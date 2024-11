Toto Wolff über Hamilton: «Konnte nicht reagieren»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff wundert sich über den Zeitpunkt, an dem Lewis Hamilton sich entschied, das Mercedes-Team zu verlassen

Als Lewis Hamilton seinen Wechsel zu Ferrari verkündete, war Toto Wolff nicht überrascht. Der Teamchef wunderte sich aber über den Zeitpunkt, an dem der siebenfache Weltmeister diese Entscheidung fällte.

Für Lewis Hamilton beginnt im nächsten Jahr ein neues Karriere-Kapitel. Nach zwölf Jahren wird der Rekord-GP-Sieger das Mercedes-Team verlassen, um sein Glück im roten Ferrari-Renner zu versuchen. Die Entscheidung für den Abgang beim Werksteam der Sternmarke traf der siebenfache Weltmeister bereits vor dem Saisonstart.

Für Toto Wolff war die Verkündung des Sensationstransfers Anfang Februar keine Riesenüberraschung. Der Teamchef erklärt im neuen Buch «Inside Mercedes F1» von Matt Whyman: «Ich hatte es auf dem Schirm, dass Lewis gehen könnte. Ich konnte einfach nicht verstehen, warum er sich zum Wechsel entschied, bevor er wusste, ob wir konkurrenzfähig sein würden.»

Und der Wiener kritisiert: «Ich konnte auch nicht reagieren, weil keine Zeit dazu blieb. Ich musste unsere Partner gleich informieren und ich verpasste wohl auch die chance, mit anderen Fahrern zu verhandeln, die ihre Verträge ein paar Wochen vor der Verkündung verlängert haben, wie etwa Charles Leclerc oder Lando Norris.»

Gleichzeitig beteuert Wolff: «Aber ich mag die Situation. Sie ist hilfreich für uns, denn sie vermeidet, dass wir an den Punkt kommen, an dem wir dem berühmtesten Fahrer des Sports sagen müssten, dass wir nicht mehr weitermachen wollen.»

Und der 52-jährige Österreicher betont: «Es gibt einen Grund, warum wir nur einen 1+1-Jahresvertrag abgeschlossen haben. Wir sind hier in einem Sport, in dem die kognitive Fähigkeit extrem wichtig ist, und ich denke, dass jeder in dieser Hinsicht irgendwann einmal ein Verfallsdatum hat.»

