Rubens Barrichello über Bortoleto: «Eine Menge Druck»

Formel-1-Legende Rubens Barrichello freut sich über die Tatsache, dass mit Gabriel Bortoleto ein Brasilianer in die Königsklasse aufsteigt. Der GP-Veteran weiss aber auch: Auf dessen Schultern lastet viel Druck.

Vier Rennen vor dem Saisonfinale führt Gabriel Bortoleto die Formel-2-Meisterschaft an. Der schnelle Brasilianer liefert sich mit Isack Hadjar einen engen Titelkampf, nachdem er sich im vergangenen Jahr bereits den Formel-3-Titel geschnappt hatte. Seine starken Auftritte als jeweiliger Rookie der zwei wichtigsten Formelsport-Nachwuchsklassen blieben nicht unbemerkt.

Bortoleto wurde mit einem Formel-1-Cockpit für die Saison 2025 für seine Glanzleistungen belohnt, im nächsten Jahr wird er für das Sauber-Team an den Start gehen, das ab 2026 als Audi-Werksteam in der Formel 1 antreten wird. Lernen darf er von seinem erfahrenen Teamkollegen Nico Hülkenberg, der das Haas-Team nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi verlassen wird, um zum Schweizer Rennstall zurückzukehren.

Die Erwartungen an Bortoleto sind angesichts seiner vielversprechenden Nachwuchskarriere hoch, entsprechend gross ist der Druck, der auf seinen Schultern lastet. Landsmann Rubens Barrichello, der mit mehr als 300 GP-Starts zu den Fahrern mit dem grössten Formel-1-Erfahrungsschatz gehört, sagte über den 20-Jährigen aus São Paulo bei «F1TV»: «Ich schätze ihn sehr.»

Gleichzeitig warnt der 52-Jährige: «Im Moment geht es weniger um sein fahrerisches Können als vielmehr darum, wie gut er darauf vorbereitet ist, die richtige Leistung abzuliefern. Derzeit sieht alles schön aus, die Leute schauen ihn mit anderen Augen an und das ganze Fahrerlager beobachtet ihn. Er ist ein sehr guter Fahrer, aber wir müssen abwarten und schauen, wie er sich mental entwickelt. Es wird eine Menge Druck gehen, und die Frage ist, wie er damit umgeht. Er ist der Nächste, und wir hatten lange Zeit keinen brasilianischen Fahrer, deshalb ist die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit sehr gross.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0