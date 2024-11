Pirelli: Alpine-Problem verkürzt Test in Magny-Cours

Nachdem Pirelli zuletzt bei den Reifentests für die nächste Saison und für 2026 vom Wetterpech verfolgt wurde, sorgte diesmal ein technisches Problem für ein verkürztes Testprogramm mit den 2026er-Regenreifen.

Die Formel-1-Teams müssen noch drei WM-Runden und vier Rennen (eines davon über die Sprint-Distanz) absolvieren, doch der Fokus liegt bereits auf dem nächsten Jahr. Auch die Pirelli-Ingenieure beschäftigen sich mit der Zukunft und sind gerade dabei, Daten über die Regenreifen-Prototypen für die Saison 2026 zu sammeln.

Der gestrige Testtag in Magny-Cours fiel allerdings kürzer als geplant aus, und diesmal lag das nicht am Wetter. Vielmehr sorgte ein technisches Problem am Alpine-Testträger – eine modifizierte Version des A523 aus dem vergangenen Jahr – für den Verlust der wertvollen Streckenzeit, wie der Reifenausrüster der Königsklasse mitteilt.

Den Reifentest absolviert keiner der beiden Brasilien-Podeststürmer Esteban Ocon und Pierre Gasly, sondern Reservist Jack Doohan, der nach der laufenden Saison das Cockpit von Ocon übernehmen wird. Der Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan umrundete die Strecke von Magny-Cours nur 47 Mal.

Seine Bestzeit von 1:16,461 min stellte er auf Slick-Reifen auf, die er zu Beginn des Testtages am Auto hatte. Später rückte er auf den Intermediate- und Regenreifen aus, nachdem die Strecke künstlich bewässert worden war. Der Australier steht auch am heutigen Donnerstag noch in Diensten der Reifenexperten.

