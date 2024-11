Max Verstappen: Keine Lust auf F1-Präsentationsshow

Im nächsten Frühjahr gehen die Formel-1-Teams bei der Präsentation der 2025er-Lackierungen einen neuen Weg. In einer Show werden alle Rennställe die Hüllen fallen lassen. Max Verstappen hat wenig Lust, dabei zu sein.

Die Formel-1-Verantwortlichen haben in dieser Woche bestätigt, dass eine alte Idee einer gemeinsamen Präsentationsshow im nächsten Jahr umgesetzt wird. Am 18. Februar werden in der O2-Arena in London gleich alle zehn Rennställe die Lackierungen für das nächste Jahr enthüllen. In der zweistündigen Show werden auch verschiedene Stars der Königsklasse interviewt, zudem sollen die Fans auch in den Genuss eines «Top-Entertainment-Programms» kommen, wie die Formel 1 in ihrer Mitteilung zur Show verspricht.

Der dreifache Champion Max Verstappen, der kurz vor der Eroberung seines vierten Titels in Folge ist, hält nicht viel von diesen Plänen. Bereits nach der Eröffnungsshow der GP-Premiere in Las Vegas im vergangenen Jahr ärgerte sich der Red Bull Racing-Star: «Wir sahen aus wie Clowns. Las Vegas, das ist doch 99 Prozent Show und noch ein Prozent Sport.»

Die Enthüllungsshow im nächsten Jahr wird übrigens von «BrianBurkeCreative» produziert, also von jenem Unternehmen, das auch für die Eröffnungs- und Abschlussshow der GP-Premiere in Las Vegas verantwortlich war.

Entsprechend fällt auch Verstappens Reaktion auf die gemeinsame Enthüllung in der O2-Arena aus. Der Titelverteidiger, der während eines Live-Streams von der Veranstaltung erfuhr, sagte dazu: «Ich schaue mir keine Formel-1-News an. Ich hoffe, dass ich in jener Woche dann nicht so fit sein werde.»

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0