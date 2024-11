Lewis Hamilton: Speziallackierung zum Abschied

In Abu Dhabi wird der GP-Renner von Lewis Hamilton in einer besonderen Lackierung glänzen

Drei WM-Runden stehen noch an, dann endet die letzte gemeinsame Saison von Mercedes und Lewis Hamilton. Zum Abschied gibt es für den siebenfachen Weltmeister eine Speziallackierung beim Saisonfinale.

In diesem Jahr bestreitet Lewis Hamilton seine zwölfte und letzte Saison mit dem Mercedes-Team. Der siebenfache Weltmeister hat bereits vor dem Start der diesjährigen WM bestätigt, dass er einen mehrjährigen Vertrag mit dem Ferrari-Team abgeschlossen hat. Damit endet eine lange und zeitweise sehr erfolgreiche Phase seiner Karriere.

Bei der Wahl des Nachfolgers hat sich Teamchef Toto Wolff viel Zeit gelassen. Erst im September verkündete er in Monza die Beförderung von Nachwuchsstar Kimi Antonelli, der im nächsten Jahr an der Seite von George Russell um WM-Punkte kämpfen wird. Doch bevor der Teenager aus Italien zum Zug kommt, steht noch der Abschied vom früheren Dauersieger an.

Und für das letzte gemeinsame Rennwochenende hat das Team nun eine Speziallackierung für den Boliden des 39-jährigen Briten geplant. Diese soll aus den Namen von 150 Fans bestehen, die sich noch bis zum 26. November auf der offiziellen Team-Website registrieren können, um mit ein bisschen Glück beim letzten Mercedes-Auftritt von Hamilton dabei zu sein.

Der Rekord-GP-Sieger wird erst 2025 in einem GP-Renner aus Maranello Gas geben können. Denn für die Zeit, in der die Nachsaison-Testfahrten in Abu Dhabi über die Bühne geht, sind bereits Abschiedsevents von den Team-Sponsoren für Hamilton geplant. Im nächsten Jahr soll der aktuelle WM-Siebte dann neben den Vorsaison-Testfahrten in Bahrain auch in früheren GP-Autos der Scuderia ein paar Runden drehen, um sich an sein neues Umfeld zu gewöhnen, wie Teamchef Fred Vasseur offenbart hat.

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0