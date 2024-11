Duell der McLaren-Stars: Es wird wieder spannend

Für den früheren GP-Piloten und heutigen Formel-1-Steward Johnny Herbert steht fest: Sobald der Titelkampf für Lando Norris gelaufen ist, wird es das Team-Duell bei McLaren wieder richtig spannend.

Viele – vorwiegend britische – Formel-1-Experten waren entrüstet, als McLaren Lando Norris in Budapest anwies, die durch das Boxenstopp-Timing erlangte Führung wieder an seinen Teamkollegen Oscar Piastri zurückzugeben. Denn der Brite lag im WM-Klassement vor dem Australier und hatte die Aussicht, Titelverteidiger Max Verstappen herauszufordern.

Norris tat, wie ihm befohlen wurde – wenn auch nur widerwillig, und sicherte sich. in der Folge die Rennsiege in Zandvoort und Singapur. Damit kam er Verstappen in der WM-Tabelle immer näher. Doch der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team sorgte im Regen von São Paulo mit einer Glanzleistung für eine WM-Vorentscheidung.

Verstappen kämpfte sich von Startplatz 17 bis an die Spitze des Feldes und vergrösserte seinen Vorsprung auf den McLaren-Piloten auf 62 Punkte. Bereits beim nächsten Kräftemessen, der drittletzten WM-Runde in Las Vegas, kann sich der 27-Jährige zum vierfachen Formel-1-Weltmeister krönen.

GP-Veteran Johnny Herbert ist sich sicher: Norris wird dann auch wieder aus den eigenen Reihen mehr Gegenwind spüren. Denn mit Piastri hat er einen Teamkollegen an seiner Seite, der bereits in seinem zweiten Formel-1-Jahr zwei GP-Siege errungen hat – obwohl sein Erfahrungsschatz ungleich kleiner als jener von Norris ist, der bisher drei Mal in einem Grand Prix triumphiert hat.

Der ehemalige GP-Pilot, der auch als Rennkommissar tätig ist, sagte bei «Vision4Sport»: «Wenn wir nach Abu Dhabi kommen und Lando Norris im WM-Fight gegen Verstappen den Kürzeren gezogen hat, dann wird sich die Dynamik im Team bereits verändert haben. Oscar wird dann die Gelegenheit haben, das Rennen zu gewinnen.»

Die Fans dürfen sich auf einen starken Saisonstart und ein packendes Team-Duell der beiden McLaren-Piloten im nächsten Jahr freuen, ist sich der 60-Jährige sicher: «Das wird wirklich aufregend, gerade beim Saisonstart werden wir einen erbitterten Spitzenkampf zwischen vier Teams erleben. Und Oscar wird schwer zu schlagen sein. Allerdings hat Lando immer nachgelegt, wenn er das musste, und er hat das Team auch dahin geführt, wo es heute steht.»

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0