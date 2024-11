Franco Colapinto: «Egal, wer mein Teamkollege wird» 15.11.2024 - 11:36 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Ehrgeiziger Rookie: Franco Colapinto

Neben Alex Albon schlägt sich Williams-Rookie Franco Colapinto so gut, dass er gleich mit mehreren Teams in Verbindung gebracht wird. Er selbst sagt: Er würde in jedem Team seinen Stallgefährten schlagen wollen.