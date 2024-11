Carlos Sainz: Williams-Testeinsatz nach der Saison

Carlos Sainz sitzt bereits beim Nachsaison-Test in Abu Dhabi im Williams

Dass Carlos Sainz sein Ferrari-Cockpit für Lewis Hamilton räumen muss, erfuhr der Spanier schon vor dem Saisonstart. Gleich nach dem Finale wird er wie erwartet für seinen neuen Brötchengeber Williams ausrücken.

Es war der Sensationstransfer des Jahres: Lewis Hamilton und Ferrari bestätigten Anfang Februar, dass der siebenfache Weltmeister das Mercedes-Werksteam nach zwölf gemeinsamen Formel-1-Jahren verlassen und beim ältesten GP-Rennstall der Welt an Bord gehen wird. Damit war auch gleich klar, welcher der beiden aktuellen Stars der Scuderia aus Maranello gehen muss.

Denn Charles Leclerc hatte seinen Vertrag mit dem italienischen Rennstall bereits 2023 verlängert. Carlos Sainz nahm die schlechte Nachricht sportlich und versprach gleich, dass er trotz seines anstehenden Abgangs nichts unversucht lassen werde, um sein letztes Jahr in Rot erfolgreich zu gestalten. Bereits beim dritten Rennwochenende des Jahres lieferte er mit dem Sieg in Melbourne den Beweis dafür.

Es dauerte sehr viel länger, bis Sainz seinen nächsten Brötchengeber in der Königsklasse gewählt hatte. Der Spanier entschied sich für das Williams-Team, das von Anfang an um ihn gebuhlt hatte. Seinen ersten Einsatz für das Team aus Grove wird der 30-Jährige aus Madrid bereits in diesem Jahr bestreiten.

Wie SPEEDWEEK.com bereits berichtet und das Team nun bestätigt hat, wird Sainz für die englische Mannschaft den Nachsaison-Test in Abu Dhabi bestreiten. Der aktuelle WM-Fünfte wird dann im diesjährigen GP-Renner des Williams-Teams ausrücken.

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0