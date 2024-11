Fernando Alonso: Auf diesen GP ist er besonders stolz

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso hat seit seinem GP-Comeback einige Glanzleistungen gezeigt. Auf ein Rennen bereitete sich der zweifache Weltmeister aber besonders akribisch vor, wie er erzählt.

Die 32 GP-Siege und zwei WM-Kronen, die Fernando Alonso in seiner bisherigen Karriere erobert hat, sicherte sich der Formel-1-Routinier schon vor seiner Formel-1-Pause, die er nach der Saison 2018 einlegte. 2021 meldete er sich mit dem Alpine-Tam zurück und schaffte es gleich im ersten Comeback-Jahr in Katar als Dritter aufs Podest.

Nach einem Jahr ohne Top-3-Ergebnisse wechselte der ehrgeizige Asturier zum Aston Martin Team, mit dem er einen überraschend starken Saisonstart hinlegte – sechs Podestplätze eroberte er in den ersten acht Rennen. Nachdem er in Bahrain, Saudi-Arabien, Australien und Miami jeweils den dritten Platz geholt hatte, wurde er in Monaco Zweiter – ein Kunststück, dass er in Kanada und Zandvoort wiederholte.

Den GP im Fürstentum bezeichnet er rückblickend als sein grossartigstes Rennen seit seinem Comeback. Der 43-Jährige schwärmte bei seinem Auftritt im «Beyond The Grid»-Podcast auf die entsprechende Frage: «Ich würde sagen, dass das Monaco 2023 war, denn wir starteten in die Saison und sahen, dass die Stärke unseres Autos in den langsameren Kurven war.»

«Bereits in Bahrain und Jeddah sagte ich dem Team, dass sie das Auto nicht zu sehr verändern sollen, bis wir in Monaco sind – egal, welche Updates geplant waren. Ich wollte die Fahrzeugcharakteristik nicht verändern, und diese Gefahr bestand auch nicht, denn das erste Upgrade war für das Kanada-Rennen nach Monaco geplant», fuhr Alonso fort.

«Leider haben wir im Verlauf der ersten Rennen die gute Charakteristik des Autos eingebüsst, und als wir in Miami und Barcelona antraten, waren die langsameren Passagen unsere schwächsten Sektoren. Aus irgendeinem Grund hatten sich die positiven Aspekte verändert», offenbarte der Champion von 2005 und 2006.

«Dann stand Monaco an und ich fokussierte mich ganz auf das Rennen, das ich gewinnen wollte. Der Red Bull war im vergangenen Jahr die perfekte Maschine, doch Monaco ist einzigartig und deshalb war dieses Rennen auch meine grösste Chance auf den Sieg. Mit diesem Ziel bereitete ich mich so akribisch wie noch nie auf ein Rennwochenende vor. Ich schaute mir jede Bodenwelle und alle Daten an, die Aston Martin hat, und ich studierte auch die vergangenen Rennen. Das war Detailarbeit, und ich glaube nicht, dass unser Auto grossartig war, dennoch schaffte ich es, bis auf 20 Millisekunden an die Zeit von Max Verstappen heran, der einen unglaublichen letzten Sektor geschafft hatte», berichtete Alonso.

«Im Rennen waren wir auch nicht so stark und als der Regen einsetzte, war ich 23 Sekunden hinter Max unterwegs, ich verlor an Boden und wir waren einfach nicht schnell genug. Trotzdem waren wir nahe am Sieg dran, und vielleicht hätte es gereicht, wenn ich eine andere Reifenwahl getroffen hätte. Es war ein ganzes Stück Arbeit, dem Sieg nahe zu kommen, deshalb würde ich Monaco als das beste Rennen seit dem Comeback bezeichnen, die Vorbereitung und die Performance waren aussergewöhnlich, auch wenn das Auto nicht in Bestform war», ergänzte der aktuelle WM-Neunte.

