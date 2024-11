Lando Norris: «Immer noch Respekt für Max Verstappen»

Lando Norris kämpft in dieser Saison zum ersten Mal seit seinem Formel-1-Debüt um den WM-Titel, und das gegen Max Verstappen, mit dem er befreundet ist. Hat sich das Verhältnis zwischen den Beiden verändert?

Max Verstappen und Lando Norris verbindet eine Freundschaft, wie die beiden GP-Stars schon mehrfach bestätigt haben. Doch. in diesem Jahr wird diese auf die Probe gestellt, denn der McLaren-Pilot ist der erste Herausforderer des Titelverteidigers aus dem Red Bull Racing Team. Die Beiden kamen sich in diesem Jahr auch schon zu nahe, und je näher das Saisonfinale rückt, desto klarer fallen die Statements der beiden Formel-1-Piloten zum Geschehen auf der Strecke aus.

In Brasilien konnte Verstappen mit einer grossartigen Aufholjagd den Sieg erringen und seinen Vorsprung ausbauen. Noch bevor der jüngste Grand Prix losging, stellte sich Norris den Fragen von «F1TV»-Reporter Will Buxton, der vom Briten wissen wollte, ob die Trennung zwischen der Person auf und neben der Strecke überhaupt möglich ist.

Norris sagte darauf: «Ich weiss nicht, ich bin da gespalten. In gewisser Weise denkt man daran, wie anders es mit jemandem auf der Strecke sein kann, mit dem man persönlich auskommt. Es ist eine ganz andere Welt, wenn man auf der Piste ist. Ich bin zum ersten Mal in dieser Situation, und die Zeit wird zeigen, ob sich etwas verändert. Aber derzeit habe ich immer noch Respekt für Max Verstappen, und ich glaube, er respektiert mich auch. Aber vielleicht sollte man mir die Frage am Ende des Jahres noch einmal stellen.»

Dass Verstappen zum ersten Mal seit seinem 2021er-WM-Kampf gegen Hamilton so hart zur Sache geht, sieht der 25-Jährige als Kompliment an. Er betonte: «Er macht das, was er für das Beste hält, und das ist auch gut so. Es mag nicht immer das Richtige sein, aber wir tun immer das, was wir für richtig und zum gegebenen Zeitpunkt für das Beste halten. Er macht, was wer tun muss, damit ich ihn in der WM-Tabelle nicht überhole, und er ist unter Druck, genauso wie sein Red Bull Racing Team, weil die Leistung nichtmehr stimmt. Wir haben sie als Team überholt, genauso wie Ferrari. Sie geben ihr Bestes, genauso wie wir, und je mehr Druck wir ausüben, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich Fehler leisten.»

Im Rennen von São Paulo blieb Verstappen allerdings fehlerfrei, Norris leistete sich hingegen einige Schnitzer. Auch deshalb musste er sich trotz des Starts aus der ersten Reihe letztlich mit dem sechsten Platz begnügen. Die beiden WM-Spitzenreiter trennen vor dem drittletzten Rennwochenende in Las Vegas nun 62 Punkte.

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0