McLaren-Erfolg: Was Carlos Sainz damit zu tun hat

Das McLaren-Team führt die Konstrukteurswertung 3 WM-Runden vor Schluss an. Auch Ferrari hat Chancen auf den Gesamtsieg in der Team-Wertung. Beide Teams profitierten vom gleichen Fahrer, sagt Renningenieur Tom Stallard.

Carlos Sainz muss sein Ferrari-Cockpit nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi räumen, um Platz für Lewis Hamilton zu schaffen. Der Spanier wird schon beim Nachsaison-Test auf dem Wüstenkurs im GP-Renner des Williams-Teams ausrücken, für das er im nächsten Jahr Gas geben wird. Dies hat der Rennstall aus Grove am Freitag offiziell bestätigt.

Williams-Teamchef James Vowles erwartet viel vom Neuzugang, er ist überzeugt, dass Sainz dem Team helfen wird, sich zu verbessern. Denn dies habe der 30-Jährige bereits bei McLaren und Ferrari geschafft. Das sieht auch McLaren-Ingenieur Tom Stallard so. Der Brite, der beim britischen Traditionsteam als Renningenieur mit Sainz arbeitete und heute der Mann im Ohr von Oscar Piastri ist, erklärte im «Beyond The Grid»-Podcast: «Er hat das McLaren-Team sicherlich verbessert – er war brillant.»

«Er war von Renault entlassen worden, bevor er zu McLaren kam und sein Stellenwert in der Formel 1 war damals ehrlich gesagt nicht so hoch. Aber ich denke, dass er McLaren sehr geholfen hat, sich zu verbessern, als wir das wirklich nötig hatten, und denke auch, dass wir ihm geholfen haben, sich als einer der Top-Fahrer in der Formel 1 zu etablieren», fügte der 46-Jährige an.

Stallard ist sich sicher: Auch beim ältesten GP-Rennstall der Welt aus Maranello trug Sainz zum Aufschwung bei: «Ich glaube, er hat auch Ferrari eindeutig geholfen, nach vorne zu kommen. Sie haben eine echte Chance auf den Konstrukteurstitel, und das haben sie nicht zuletzt auch seiner Arbeit zu verdanken.»

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0