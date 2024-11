Max Verstappen (6.): Düstere Sprint-Prognose in Katar 29.11.2024 - 20:20 Von Vanessa Georgoulas

© Red Bull Content Pool Max Verstappen

Formel-1-Champion Max Verstappen kam in Katar nicht über den sechsten Platz hinaus. Der Red Bull Racing-Star erklärte hinterher, was ihm Mühe bereitete und was er sich vom Sprint am Samstag verspricht.