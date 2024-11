Lando Norris (2.): Auf Befehl von McLaren gepfiffen

​Platz 2 für Lando Norris (24) beim sechsten Sprint des Jahres, auf dem Losail International Circuit widersetzt sich der WM-Zweite einer klaren Anweisung von McLaren und liess Oscar Piastri gewinnen.

Seltsames Ende des Sprints von Katar: Lando Norris hatte die ganze Zeit geführt, aber wenige Meter vor dem Ziel liess er aber seinen McLaren-Stallgefährten Oscar Piastri vorbei. Dabei hatte er kurz vor dem Fallen der Zielflagge die klare Anweisung erhalten, vorne zu bleiben. Also was ist da passiert?

Norris erklärt: «Ich wollte Oscar seit Brasilien etwas zurückgeben, wo er für mich zur Seite gefahren ist, nun war dafür der richtige Moment. Ich weiss, welchen Befehl ich erhielt, aber es fühlte sich einfach richtig an, das zu tun.»

Norris schnappt sich also sieben WM-Punkte, als Beute des Zweitplatzierten beim Sprint von Katar. «Es fiel mir nicht schwer, den Sieg herzugeben, denn das ist nur ein Sprint. Wichtig sind mir die richtigen Rennen, also die Grands Prix.»

«Wir wollen einen Doppelsieg einfahren, das ist uns gelungen, und vor dem Hintergrund der Vorkommnisse in Interlagos ist dies für mich das korrekte Vorgehen.»

«Nur mein Renningenieur wusste, was ich plante. Wir haben das im Team nicht besprochen. Ich fand nicht, dass ich das verraten muss. Das Team wollte, dass wir Positionen halten, weil hinter Oscar dichtauf Russell folgte, aber ich war davon überzeugt, dass ich das durchziehen kann, und genau das habe ich getan.»



«Ich kenne kein Team, in welchem sich die Fahrer in diesem Jahr so geholfen haben wie bei McLaren, für mich war es schon in Brasilien klar, dass ich Oscar etwas schulde und ich diese Schuld zurückzahlen werde.»



«Mein Speed im Sprint war gut, und ich hätte vielleicht noch etwas schneller fahren können. Aber ich wollte Oscar hinter mir die Chance geben, sich so gut als möglich gegen Russell abzusichern.»





Sprint, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 27:03,010 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,136 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,410

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,326

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,073

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,650

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +8,508

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,368

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +14,513

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +15,485

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,204

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +23,351

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,421

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,379

15. Alex Albon (T), Williams,+33,062

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +34,356

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +35,102

18. Franco Colapinto (RA), Williams, +35,639

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,436 min

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:14,371





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 404 Punkte

02. Norris 347

03. Leclerc 323

04. Piastri 276

05. Sainz 264

06. Russell 223

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 37

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Ferrari 593

03. Red Bull Racing 556

04. Mercedes 434

05. Aston Martin 86

06. Haas 52

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes