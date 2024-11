George Russell (2.): «Wir haben nichts zu verlieren!»

George Russell konnte das Rennen in Las Vegas gewinnen. Auch in Katar war der Mercedes-Star schnell unterwegs. Entsprechend selbstbewusst blickt er auf den anstehenden Sprint. Der Brite wagt eine Kampfansage.

Am Ende fehlten George Russell nur 0,063 sec auf die Pole-Zeit von Lando Norris. Der Sieger des Rennens in Las Vegas durfte sich dennoch freuen, denn die letzte Runde im Sprint-Qualifying von Katar fiel sehr stark aus. Er betonte danach denn auch: «Die Session war wirklich stark und das Auto fühlte sich einfach grossartig an.»

«Das ist auch eine der besten Strecken, sie ist so schnell und wenn du dann einen Rhythmus findest, fühlt es sich wirklich super an», schwärmte der Mercedes-Star weiter, bedauerte aber auch: «In meiner letzten. SQ3-Runde fuhr ich im Highspeed-Abschnitt zum ersten Mal mit Vollgas, und das hat den Motor etwas verwirrt, deshalb habe ich am Ausgang der Kurve etwas Zeit verloren.»

«Aber ich denke auch, dass Lando einen Hauch zu weit weg war, um ihn zu schnappen», ergänzte Russell, der mit viel Selbstbewusstsein aufs letzte Sprintrennen der Saison blickt. Auf die Frage, ob er glaube, dass er es mit Polesetter Norris aufnehmen könne, antwortete er gleich: «Ja, definitiv.»

«Sie befinden sich in einem WM-Kampf mit Ferrari, wir haben hingegen nichts zu verlieren! Deshalb werden wir nach dem grossen Triumph greifen. Ich werde zunächst versuchen, einen guten Start hinzulegen. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass es sich nur um einen Sprint handelt. Wir werden uns also auch aufs Qualifying für den GP konzentrieren müssen», fügte der Brite kämpferisch an.

Sprint-Qualifying, Katar

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,012 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,075

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,171

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,281

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,308

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,315

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,474

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,978

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,088

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:22,577

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:22,433

12. Alex Albon (T), Williams, 1:22,526

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:22,538

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,599

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,738

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,718

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:22,722

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,906

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:22,948

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,423





