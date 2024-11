Christian Horner: «Schade, dass wir Pérez verlieren»

​Die Leistungen von Sergio Pérez bleiben enttäuschend: Schon im ersten Segment der Sprint-Quali out. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner wirkt resigniert: «Schade, dass wir Pérez verlieren.»

Der Mexikaner Sergio Pérez (Red Bull Racing) fährt auch in Katar seiner Form hinterher: Der sechsfache GP-Sieger ist schon im ersten Teil der Sprint-Qualifikation ausgeschieden, als 16. in Q1.

Zwei Aspekte sind für Pérez besonders peinlich: Erstens verlor er in Q1 auf seinen RBR-Stallgefährten Max Verstappen fast sieben Zehntelsekunden. Und zweitens wurde er von jenem Piloten geschlagen, der als potenzieller Pérez-Nachfolger gilt, vom Neuseeländer Liam Lawson. Der 22-jährige Neuseeländer eroberte am Ende den feinen zehnten Startplatz.

Nun besitzt Sergio Pérez für 2025 einen Vertrag, um für Red Bull Formel-1-Rennen zu fahren. Allerdings umfassen die meisten Abkommen in der Königsklasse komplexe Leistungsklauseln – seitens des Teams und auch seitens des Piloten.

Will heissen: Erreicht ein Fahrer zu bestimmen Zeiten der Saison gewisse Vorgaben nicht (entweder in Form einer Platzierung in der Fahrer-WM oder in Form von Punkten), dann kann das Team diesen Piloten aus dem Abkommen entlassen.



Natürlich kennen wir die Details des Pérez-Vertrags nicht. Was wir aber erkennen, das ist mehr und mehr Unzufriedenheit bei Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner, und der Engländer macht daraus auch kein Geheimnis.



Horner sagt nach der erneuten Klatsche für den 34-jährigen WM-Zweiten von 2023: «Leider hat Checo nicht genug aus dem Wagen geholt, um es in Q2 zu schaffen. Es ist schade, dass wir Pérez verlieren. Schon wieder. Nun werden wir uns die Daten angucken, um zu sehen, was wir am Samstag am Auto verändern müssen, um in der GP-Quali konkurrenzfähiger zu sein.»



Red Bull Racing ist in dieser Saison mehr oder weniger ein Einwagen-Team. Max Verstappen hat seinen Weltmeistertitel erfolgreich verteidigt und steht bei 403 WM-Punkten, Pérez dümpelt auf Rang 8 mit 152 Punkten.



Verstappen gewann acht Rennen und stand 13 Mal auf dem Siegerpodest. Pérez gewann kein einziges Mal und stand 4 Mal auf dem Podest, zuletzt vor sieben Monaten in China.



Das wird für 2025 nicht reichen.



Red Bull Racing hat die Abstimmung am Wagen von Pérez verändert, der Mexikaner wird aus der Boxengasse ins kurze Rennen gehen.





Sprint-Qualifying, Katar

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,012 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,075

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,171

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,281

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,308

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,315

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,474

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,978

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,088

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:22,577

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:22,433

12. Alex Albon (T), Williams, 1:22,526

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:22,538

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,599

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,738

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,718

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:22,722

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,906

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:22,948

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,423





