Sprint-Sieger Oscar Piastri (McLaren): «Danke, Lando»

​Oscar Piastri hat den Sprint von Katar gewonnen, nachdem Leader Lando Norris kurz vor dem Ziel überraschend Platz machte für den jungen Australier. Oscar: «Danke, Lando, ich weiss das zu schätzen.»

Oscar Piastri darf sich über den Sieg im Sprint von Katar freuen, der McLaren-Pilot triumphiert damit zum zweiten Mal in diesem 2021 eingeführten Format, so wie vor einem Jahr hier in Katar, aber dieses Mal lief das kurze Rennen ganz anders. Denn der Piastri-Sieg war ein Geschenk von Lando Norris, der lange geführt hatte und Piastri kurz vor der Ziellinie vorbeischlüpfen liess.

Grund: Piastri hatte für Norris in Brasilien Platz gemacht, als es für Norris gegen Verstappen noch um den Titel ging. Nun gab Norris den Gefallen zurück. Oscar am Funk: «Danke für das Teamwork, ich weiss das zu schätzen.»

Der 23-jährige Piastri sagt über seinen Sprint: «Ich war nur am Verteidigen, die ganze Zeit über. Mein Start war super gegen Russell, aber dann rückte George bedrohlich auf, und ich war um die Hilfe, die ich von Lando da vorne erhielt. Denn ich habe meinen Vorderreifen in den ersten Runden viel zugemutet.»

Was kann McLaren in der kommenden GP-Quali ausrichten? Oscar: «Das wird eine enge Kiste, aber wir sollten schnell genug sein, um ein Wörtchen mitzureden um die Pole.»





So lief der Sprint

Kurz nach 17.00 Uhr Lokalzeit in Katar (19.00 in Europa) erlosch am Losail International Circuit die Startampel, und 20 Autos nahmen die 19 Sprintrunden unter die Räder, Sergio Pérez und Franco Colapinto aus der Boxengasse, nachdem an ihren Autos die Abstimmung geändert worden war. 21 Grad Lufttemperatur, die Bahn 26 Grad warm, strammer Gegenwind auf der Start/Ziel-Geraden. 19 Fahrer auf mittelharten Reifen, Sauber-Pilot Zhou auf weichen Pirelli.



Lando Norris kam von seiner Pole-Position gut weg, dahinter Piastri sofort auf P2. Übler Start von Max Verstappen, der auf Platz 9 zurückfiel. Dafür Hülkenberg auf dem siebten Rang. Traumstart also für McLaren, keine guten Nachrichten für Ferrari.



Reihenfolge nach einer Runde: Norris, Piastri, Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Hülkenberg und Gasly auf den acht Punkterängen, Verstappen Neunter, Pérez Letzter, weil er beim Start aus der Boxengasse von Colapinto überholt wurde. Der Mexikaner hat geschlafen. Das passt zu seinem schwachen Wochenende.



Russell machte Druck auf Piastri, noch widerstand der junge Australier. Die Fahrer durften nun die Heckflügel flachstellen. Russell griff in Runde 4 am Ende von Start und Ziel an, Piastri schmiss die Tür zu, George war nicht amüsiert und schimpfte am Funk.



Verstappen hatte auch Sorgen, unzufrieden mit dem Handling seines Autos: «Übersteuern ist noch eine Untertreibung.»



Runde 5: Lando Norris fuhr an der Spitze nur so schnell, dass Piastri hinter ihm den Heckflügel flachstellen konnte, das halft Oscar im Kampf gegen den aufsässigen Russell.



In Runde 8 rückte Verstappen vorbei an Gasly auf P8 und machte sich auf die Jagd nach Hülkenberg.



Die weichen Reifen am Sauber von Zhou sagten «Danke, wir haben genug hier», der Chinese holte sich mittelharte Pirelli ab, die Strategie war ein Griff ins Klo.



Unveränderter Start nach zehn Runden, mit einem Schnellzug von Fahrern, die hinter Norris alle die Heckflügel ihrer Autos flachstellen durften.



Dann endlich Action in der Bude: Leclerc warf sich auf Hamilton, kurvenlang die Autos Seite an Seite, dann war der Monegasse endlich durch und auf P5.



Angriff von Russell zu Beginn von Runde 14 auf Piastri, wieder warf Oscar dem Briten die Tür vor der Nase zu. George am Funk: «Verdammt, das war spät und jetzt das zweite Mal!»



Norris: «Meine Vorderreifen bauen ab, soll ich Piastri weiter helfen?» Antwort vom Kommando stand: ja.



Neue Fahrzeugnase am Wagen von Pérez, aber hier ging es nur darum herauszufinden, ob das für die Quali etwas hilft.



Kurz vor Schluss machte Norris Platz für Piastri, der Australier als auf Platz 1, das war ein Dankeschön von Lando für Brasilien, als Piastri für seinen Stallgefährten Platz machte.



An der weiteren Reihenfolge ändert sich nichts mehr, Doppelsieg also für McLaren, Maximum von 15 Punkten, Vorsprung auf Ferrari im Konstrukteurs-Pokal ausgebaut.



Rang 3 für Russell vor den beiden Ferrari von Sainz und Leclerc, dann Hamilton, der starke Hülkenberg auf P7 und Max Verstappen als letzter Punktesammler auf Rang 8.

Sprint, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 27:03,010 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,136 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,410

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,326

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,073

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,650

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +8,508

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,368

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +14,513

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +15,485

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,204

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +23,351

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,421

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,379

15. Alex Albon (T), Williams,+33,062

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +34,356

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +35,102

18. Franco Colapinto (RA), Williams, +35,639

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,436 min

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:14,371





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 404 Punkte

02. Norris 347

03. Leclerc 323

04. Piastri 276

05. Sainz 264

06. Russell 223

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 37

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Ferrari 593

03. Red Bull Racing 556

04. Mercedes 434

05. Aston Martin 86

06. Haas 52

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes