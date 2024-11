Lewis Hamilton: Absurde Aussage schockiert Ferrari

​Der Engländer Lewis Hamilton, erfolgreichster Formel-1-Fahrer von allen, kommt nach der siebtschnellsten Zeit in der Sprint-Quali zu einer fragwürdigen Einsicht – die Ferrari sehr zu denken geben muss.

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat in der Sprint-Qualifikation von Katar den siebten Startplatz herausgefahren; der 39-jährige Hamilton ist vier Zehntelsekunden langsamer gewesen als sein Mercedes-Stallgefährte.

Dass Hamilton auf eine Runde langsamer ist als der 13 Jahre jüngere Russell, das ist nichts Neues. Im Stallduell punkto Qualifikationen steht es 17:5 für Russell bei den Abschlusstrainings zum Grand Prix und 5:1 für Russell in den Sprint-Qualis.

Aber das wirklich Erschreckende ist, was der nächstjährige Ferrari-Fahrer über sich selber sagt, und in Maranello erzeugt das gewiss Verblüffung. Hamilton am Losail International Circuit: «Wie in allen Qualis, nicht so toll. Ich bin einfach langsam. So wie jedes Wochenende. Das Auto fühlte sich verhältnismässig anständig an. Es ist also nicht so, dass es damit Schwierigkeiten gab. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen.»

Moment mal, was?



Der erfolgreichste Grand-Prix-Rennfahrer stuft sich als zu langsam ein? Jener Hamilton, der als Einziger Fernando Alonso in Bedrängnis brachte? 2007 bei McLaren. Jener Hamilton, der noch jeden seiner Stallgefährten auf die Dauer im Griff hatte. Was ist da los?



Natürlich haken die Journalisten wegen dieser Aussage nach, wo genau das Problem sei. Und es wird noch absurder. Denn Hamilton legt nach: «Wer weiss? Ich bin einfach nicht mehr schnell. Und wenn du immer so weit hinten losfahren musst, dann ist es so gut wie unmöglich, ein Wörtchen mitzureden um Rennsiege.»



Auf die Frage, ob es etwas Positives zu bemerken gäbe, meint der Brite: «Eigentlich nicht. Ausser, dass der Wagen schnell ist und George am Samstag die Pole für den Grand Prix holen kann.»



Einer, der Lewis Hamilton jahrelang aus nächster Nähe an der Arbeit sah, ist Formel-1-Champion Jenson Button. Der Weltmeister von 2009 sagt: «Lewis ist nun fast 40 Jahre alt, und vielleicht verlierst du an diesem Punkt dieses letzte Fitzelchen Grund-Speed. Ich meine, du musst gegen Piloten antreten, die halb so alt sind, und egal wie hervorragend deine Reaktionsfähigkeit noch ist, du wird keinen 20-Jährigen schlagen.»



«Ich glaube, im Rennen kann ein älterer Pilot seine Erfahrung einbringen, und dieser Nachteil wird sich nicht zeigen. Aber in der Quali ist das schwieriger. Das schmerzt. Es schmerzt, wenn du die ganzen Jungen siehst, die in den Abschlusstrainings regelmässig so schnell fahren.»





Sprint-Qualifying, Katar

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,012 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,075

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,171

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,281

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,308

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,315

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,474

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,978

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,088

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:22,577

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:22,433

12. Alex Albon (T), Williams, 1:22,526

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:22,538

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,599

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,738

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,718

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:22,722

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,906

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:22,948

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,423





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren