Katar-GP im TV: Muss Max Verstappen zuschauen?

Max Verstappen weht in Katar ein strammer Wind entgegen

​Für die Formel-1-Fans gibt es heute 30. November zwei Leckerbissen vom Losail International Circuit – den Sprint (15.00 Uhr europäischer Zeit) und die GP-Quali (19.00). Klar sind wir mit unserem Ticker dabei.

Die Sprint-Quali vom Freitag, 29. November war quasi das Aufwärmen, nun wird es ernst: Am Samstag dürfen sich die GP-Anhänger auf ein spannendes Programm freuen, denn auf dem Losail International Circuit geht es im Sprintformat Schlag auf Schlag.

Ab 15.00 Uhr europäischer Zeit (17.00 Uhr in Katar) wird der Sprint ausgetragen, mit WM-Punkten für die ersten Acht und über 19 Runden. Vor einem Jahr gewann McLaren-Fahrer Oscar Piastri sein erstes Formel-1-Rennen, vor Max Verstappen und Lando Norris.

Norris hat für den Sprint die Pole erobert, sein Ziel ist klar: «Wir wollen hier einen Doppelsieg einfahren.»

Knapp dreieinhalb Stunden später müssen die Formel-1-Fahrer erneut ran, dieses Mal geht es um die Startaufstellung für den Grand Prix. In der bisherigen Form wird das eine knappe Sache zwischen McLaren und Mercedes, mit Ferrari dieses Mal als Aussenseiter und mit einem Max Verstappen, der im Kampf um die Pole wohl zuschauen muss.



Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden, für den Sprint ab 14.40 Uhr, für die GP-Quali ab 18.30 Uhr.



Natürlich finden Sie hier auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen von ServusTV, Sky, SRF und ORF.





Großer Preis von Katar im TV

Samstag, 30. November

09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Freies Training

12.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Jagd nach dem Titel

12.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

14.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

14.15 ServusTV – Vorberichte Sprint

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

14.50 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint

15.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

15.00 Sprint (bei uns im Ticker)

15.30 ServusTV – Analyse Sprint

16.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

16.45 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Jagd nach dem Titel

17.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard / Frankreich 2000

18.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984

18.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

18.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

19.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

19.00 Qualifying (bei uns im Ticker)

20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

21.50 Sky Sport F1 – Jessica Hawkins im AMR21

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

23.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt



Sonntag, 1. Dezember

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

11.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Magnificent Hamilton wins Silverstone classic

12.45 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Jagd nach dem Titel

13.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: F. Alonso / Nürburgring 2007

15.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

16.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 ServusTV – Vorberichte Rennen

17.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

17.00 Großer Preis von Katar (bei uns im Ticker)

18.40 ServusTV – Analyse

18.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

19.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

20.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

21.00 SRF zwei – Übertragung Rennen

22.30 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

23.55 ORF1 – F1 Motorhome

00.50 ORF1 – Wiederholung Rennen





Sprint-Qualifying, Katar

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,012 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,075

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,171

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,281

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,308

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,315

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,474

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,978

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,088

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:22,577

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:22,433

12. Alex Albon (T), Williams, 1:22,526

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:22,538

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,599

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,738

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,718

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:22,722

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,906

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:22,948

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,423





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren