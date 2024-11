Lando Norris (McLaren/3.): Baff wegen Max Verstappen

​Lando Norris rasselt in Katar an der ersten Startreihe vorbei – dritter Startplatz für den McLaren-Piloten. Der Engländer ist enttäuscht, tröstet sich aber damit: «Wir haben im Sprint gezeigt, wie schnell wir sind.»

Das hat sich Lando Norris anders vorgestellt: Startplatz 3 für den Grand Prix von Katar auf dem Losail International Circuit, der 24-jährige Brite weiss – hier wäre mehr drin gewesen.

Der dreifache GP-Sieger schätzt seine Leistung in der Katar-Quali so ein: «Nachdem es gestern mit der Sprint-Pole so gut gelaufen war, habe ich natürlich mehr erwartet. Aber es scheint, als wäre heute Abend nicht mehr drin gewesen.»

«Meine beste Runde war recht sauber, sie war einfach nicht schnell genug gemessen an den Anderen. Mit der Runde bin ich zufrieden, mit der Platzierung bin ich nicht zufrieden.»

«Es war heute verflixt knapp zwischen den besten Teams, aber wichtig für uns ist, dass wir vor den Ferrari stehen. Ich rechne mir fürs Rennen Einiges aus. Wir haben im Sprint gezeigt, dass wir guten Renn-Speed haben. Ich glaube aber nicht, dass wir im Sprint so überlegen gewesen sind wie die Mercedes in Las Vegas.



Norris ist baff wegen Max Verstappen und seiner Pole-Position: «Red Bull Racing hat gezeigt, wie sie in ganz kurzer Zeit tolle Fortschritte gemacht haben. Mit Ferrari ist immer zu rechnen – also ist für den Grand Prix für alle fast alles drin.»





GP-Qualifying, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,520 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,575

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,772

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,829

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,852

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,011

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,041

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,251

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,425

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,500

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,437

12. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,501

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,731

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:21,771

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,911

16. Alex Albon (T), Williams, 1:22,390

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:22,411

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,442

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:22,594

20. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,714