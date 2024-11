Max Verstappen: «Kam nicht mal an Hülkenberg ran»

Formel-1-Champion Max Verstappen hatte im Sprint von Katar gleich von Anfang an zu kämpfen. Der vierfache Champion kam als Achter ins Ziel und erklärte hinterher, warum nicht mehr möglich war.

Bereits im ersten Training und Sprint-Qualifying von Katar merkte Max Verstappen, dass er am zweitletzten Rennwochenende der Saison kein leichtes Spiel haben würde. Der vierfache Weltmeister kämpfte mit seinem Dienstwagen und kam nicht an die Zeiten der Spitzenreiter heran.

Im ersten Training belegte er den elften Platz auf der Zeitenliste, auf die Bestzeit von Ferrari-Star Charles Leclerc fehlten ihm 1,260 sec. Im Sprint-Qualifying fehlten ihm am Ende knapp drei Zehntel und das Mini-Rennen beendete der von Position 6 gestartete Red Bull Racing-Star als Achter.

Er kreuzte die Ziellinie mehr als zehn Sekunden nach Sieger Oscar Piastri, der seinen Teamkollegen zum Schluss überholen durfte, weil dieser sich für den geschenkten Sprint-Sieg in Brasilien bedanken wollte. Verstappen durfte sich mit dem letzten Punkte-Rang und einem frischen WM-Zähler trösten.

Nach dem Fallen der Zielflagge sagte der 27-jährige Niederländer: «Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich mit den Jungs vorne hätte mitkämpfen können. Der Start selbst war nichts Spezielles, es war nur so, dass Lewis wirklich gut weggekommen ist. Danach habe ich einfach versucht, mich aus allem Ärger rauszuhalten.»

«Ich rutschte aber nur rum, es waren einige wirklich schräge Momente, einige Schrecksekunden, die ich durchlebte, und das war schon das ganze bisherige Wochenende so. Ich hatte keine Balance, weder eingangs noch in der Mitte der Kurven, es war extrem und ich kam nicht einmal an Nico Hülkenberg heran. Das sagt doch alles, an diesem Wochenende läuft es bisher ziemlich schlecht», fügte der 62-fache GP-Sieger trocken an.

Sprint, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 27:03,010 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,136 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,410

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,326

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,073

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,650

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +8,508

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,368

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +14,513

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +15,485

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,204

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +23,351

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,421

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,379

15. Alex Albon (T), Williams,+33,062

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +34,356

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +35,102

18. Franco Colapinto (RA), Williams, +35,639

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,436 min

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:14,371





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 404 Punkte

02. Norris 347

03. Leclerc 323

04. Piastri 276

05. Sainz 264

06. Russell 223

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 37

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Ferrari 593

03. Red Bull Racing 556

04. Mercedes 434

05. Aston Martin 86

06. Haas 52

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0

Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes