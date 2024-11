Lewis Hamilton: «An diesem Punkt ist es mir egal»

Im Sprint konnte Lewis Hamilton als Sechster drei frische WM-Zähler erobern. Dennoch wirkte er danach sehr niedergeschlagen, als er erklärte: «Ich will nur noch durch die nächsten Rennen kommen.»

Was ist nur mit Lewis Hamilton los? In Katar bereitet der siebenfache Weltmeister mit seinen Aussagen nicht nur seinen Fans Kopfzerbrechen, auch die britischen Experten und Berichterstatter sind besorgt über die jüngsten Worte des Rekord-GP-Siegers, der ungewöhnlich niedergeschlagen wirkt.

Bereits nach dem Sprint-Qualifying schockierte Hamilton die Öffentlichkeit mit seiner schonungslosen Selbstkritik. Der 39-jährige Brite erklärte: ch bin einfach langsam. So wie jedes Wochenende. Das Auto fühlte sich verhältnismässig anständig an. Es ist also nicht so, dass es damit Schwierigkeiten gab. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen.»

Im Sprint legte der 105-fache GP-Sieger einen starken Start hin und überholte gleich Max Verstappen und Charles Leclerc. Der Monegasse konnte später im Rennen kontern, dennoch fuhr Hamilton als Sechster drei frische WM-Punkte ein. Freude lösten diese beim ehrgeizigen Mercedes-Star aber nicht aus.

Im Gegenteil – Hamilton wirkte entmutigt, als er bei den Kollegen von «Sky Sports F1» auf die Frage antwortete, ob er glaube, dass es im nächsten Jahr mit Ferrari besser laufen werde: «Ich habe keine Ahnung, das kann ich wirklich nicht sagen.»

«Es war nicht gut, und an diesem Punkt ist es mir auch egal. Ich will nur noch durch die nächsten paar Rennen kommen und meinen Job machen. Und ich freue mich schon auf die Winterpause», fügte der frühere Dauersieger sichtlich betrübt an.

Gleichzeitig betonte er: «Als ich heute morgen aufgewacht bin, habe ich mir gedacht, dass es das Wichtigste ist, mich dankbar zu verabschieden. Und ich bin auch unglaublich dankbar für die Chance, das zu machen, was ich liebe – auch wenn es Tage gibt, an denen die Liebe nicht ganz so gross ist. Aber ich schätze es wirklich sehr, dass ich hier unter all diesen unglaublichen Athleten sein kann. Natürlich tut es weh, wenn es nicht gut läuft. Keiner verliert gerne, aber das gehört dazu.»

Sprint, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 27:03,010 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,136 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,410

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,326

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,073

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,650

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +8,508

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,368

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +14,513

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +15,485

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,204

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +23,351

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,421

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,379

15. Alex Albon (T), Williams,+33,062

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +34,356

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +35,102

18. Franco Colapinto (RA), Williams, +35,639

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,436 min

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:14,371





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 404 Punkte

02. Norris 347

03. Leclerc 323

04. Piastri 276

05. Sainz 264

06. Russell 223

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 37

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Ferrari 593

03. Red Bull Racing 556

04. Mercedes 434

05. Aston Martin 86

06. Haas 52

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0

Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes