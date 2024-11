George Russell (Mercedes): Fast Crash mit Verstappen!

​George Russell hat im spannenden Abschlusstraining zum Katar-GP den zweiten Startplatz errungen, nur Max Verstappen ist in der Quali schneller gewesen. Russell: «Ich hatte fast einen Crash mit Verstappen!»

Las Vegas-Sieger George Russell pflanzt seinen Mercedes-Rennwagen in die erste Startreihe zum Grossen Preis von Katar: Der Engländer ist Zweitschnellster in der GP-Qualifikation und verpasst die Pole-Zeit von Max um nur 55 Tausendstelsekunden.

Der 26-jährige Brite ist mit seiner Leistung auf dem Losail International Circuit zufrieden und sagt: «Meine erste Runde war eine der besten, die ich in einer Quali je gefahren habe, aber dann hatte ich fast eine Kollision mit Max, als ich während meiner Aufwärmrunde auf seinen Wagen auflief! Ich ratterte durch den Kies, keine Ahnung, ob der Unterboden meines Autos dabei heil geblieben ist. Ich konnte jedenfalls nicht mehr jene kleinen Fortschritte machen, die ich gebraucht hätte, um auf Pole zu fahren.»

«Grundsätzlich bin ich zufrieden, dass wir wieder um Poles mitmischen können. Wenn ich daran denke, wo wir am Anfang der Saison waren, dürfen wir mit den Fortschritten wirklich zufrieden sein.» Zweitschnellster in Brasilien, Schnellster in Las Vegas, Zweitschnellster in Katar, Respekt!



Russell hatte gute Chancen auf seine fünfte Formel-1-Pole, nun ist er wie vor einem Jahr Zweitschnellster in Katar. «Klar wurmt es mich, dass ich die Pole knapp verpasst habe. Aber wir müssen das grössere Bild sehen. Bei den letzten Rennen hatte ich ein wirklich schnelles Auto, und darüber freue ich mich sehr.»



«Wir haben in Brasilien geführt, wir haben in Las Vegas gewonnen, und der Speed hier in Katar ist ebenfalls echt. Ob das reichen wird, um ein Wörtchen um den Sieg mitzureden, das kann ich nicht sagen, aber ich sehe dem Grand Prix zuversichtlich entgegen. Da vorne mischen nun alle mit, und ich muss ehrlich sagen – nach den Eindrücken vom Freitag hätte ich nicht erwartet, dass Max da vorne auftauchen wird.»





GP-Qualifying, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,520 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,575

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,772

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,829

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,852

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,011

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,041

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,251

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,425

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,500

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,437

12. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,501

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,731

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:21,771

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,911

16. Alex Albon (T), Williams, 1:22,390

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:22,411

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,442

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:22,594

20. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,714