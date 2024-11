George Russell (Mercedes): Piastri-Aktion fragwürdig

George Russell ist beim Sprint von Katar auf Rang 3 ins Ziel gekommen, hinter Oscar Piastri und Lando Norris. Der Mercedes-Pilot ist durch einige Manöver von Piastri ziemlich genervt.

Dritter Platz für den 26-jährigen Engländer George Russell beim Sprint von Katar, dem sechsten und letzten kurzen F1-Rennen dieser Saison. Russell weiss: Da wäre mehr drin gewesen.

Aber letztlich sprang nur Rang 3 hinter den McLaren heraus, dies aus drei Gründen: Erstens startete Piastri besser als Russell und holte sich sofort Rang 2 hinter Leader Norris. Zweitens fuhr Norris dann nur so schnell, dass Oscar dranbleiben und den Heckflügel seines McLaren flachstellen konnte. Damit war das Angreifen für Russell viel schwieriger. Und drittens schmiss Piastri seinem hartnäckigen Verfolger Russell wiederholt die Tür vor der Nase zu.

Der dreifache GP-Sieger Russell zeterte am Funk: «Verdammt, das war jetzt aber verflixt spät – und schon das zweite Mal!»

George vertiefte nach dem Sprint: «Es wurde da schon sehr knapp in Kurve 1, Piastri war an der Grenze, und es war überaus frustrierend, wie Lando vorne Oscar ständig diesen Windschatten spendierte.»



«Ich muss zugeben – das hat mich richtig wütend gemacht, aber ich verstehe die Taktik natürlich und tröste mich mit dem Gedanken, dass wir einen guten dritten Rang errungen haben.»



«Einmal haben sich unsere Autos sogar berührt, und wir können von Glück reden, dass wir überhaupt ins Ziel gekommen sind. Einige Runden später das Gleiche nochmals, und wenn du so spät und bei 320 Sachen deinem Gegner so vor die Kiste fährst, dann ist das schon ein wenig fragwürdig. Und ständig in der verwirbelten Luft von Piastri zu fahren, das hat das Reifen-Management erschwert. Ich konnte auch bei Oscar sehen, dass er hinter Lando aus den gleichen Gründen dieses Problem hatte und ein paar Mal leicht von der Bahn abkam. Aber nie so markant, dass ich davon hätte profitieren können.»



«Ohne die Mannschaftsleistung von McLaren hätte ich Piastri geholt und Lando das Leben schwermachen können. Wir sind hier gut unterwegs, aber nicht dominant wie in Las Vegas. Das zeigt wieder mal, wie schnell sich die Dinge ändern.»





Sprint, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 27:03,010 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,136 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,410

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,326

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,073

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,650

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +8,508

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,368

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +14,513

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +15,485

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,204

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +23,351

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,421

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,379

15. Alex Albon (T), Williams,+33,062

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +34,356

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +35,102

18. Franco Colapinto (RA), Williams, +35,639

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,436 min

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:14,371





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 404 Punkte

02. Norris 347

03. Leclerc 323

04. Piastri 276

05. Sainz 264

06. Russell 223

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 37

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Ferrari 593

03. Red Bull Racing 556

04. Mercedes 434

05. Aston Martin 86

06. Haas 52

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0



Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes