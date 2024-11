Charles Leclerc (5.): Zwei Überraschungen in Katar

Ferrari-Star Charles Leclerc drehte im Qualifying zum Katar-GP die fünftschnellste Runde. Danach verriet der 27-Jährige aus Monte Carlo, was ihn im zweitletzten Abschlusstraining der Saison am meisten überrascht hat.

Im Katar-Sprint kam Charles Leclerc als Fünfter ins Ziel und auch im Qualifying zum GP landete der Ferrari-Pilot auf dem fünften Platz. Damit reihte er sich nicht nur hinter Polesetter Max Verstappen und Vegas-Sieger George Russell ein, sondern auch hinter dem McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri, gegen die er um die WM-Krone in der Konstrukteurswertung kämpft.

Dennoch blickte der Monegasse zufrieden in die Kamera, als er nach dem Abschlusstraining erklärte: «Ich habe das Gefühl, dass ich einen wirklich guten Job gemacht habe, denn beide schnellen Runden im Q3 waren wirklich stark. Ich war am Limit, aber leider hat es nicht ganz gereicht.»

«Es ist, wie es ist, wir müssen nun einfach jedes Mal die bestmögliche Leistung abliefern und in den verbleibenden Rennen so viele WM-Zähler wie möglich holen. Und ich denke, diesmal lag nicht mehr drin. Im Rennen ist noch alles offen, und da werden die Punkte vergeben. Und im Sprint waren wir wirklich gut unterwegs, das ist das Positive. Negativ ist natürlich, dass ich hinter den McLaren-Jungs stehe», ergänzte der achtfache GP-Sieger.

Die Hoffnung, die Lücke zu McLaren schliessen zu können, will er aber nicht aufgeben, betonte Leclerc. Schliesslich erlebte er im Qualifying zum GP gleich zwei Überraschungen: «Wir haben nicht damit gerechnet, so nah an McLaren dran zu sein und es war auch überraschend zu sehen, dass Red Bull Racing und Mercedes so stark waren. Das könnte bedeuten, dass wir vielleicht doch nicht so viele Punkte wie gewünscht holen können, auch wenn wir vor McLaren ins Ziel kommen sollten. Die Chance besteht aber, und der Start wird entscheidend sein, denn danach wird es schwierig, nach vorne zu kommen.«

GP-Qualifying, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,520 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,575

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,772

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,829

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,852

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,011

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,041

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,251

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,425

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,500

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,437

12. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,501

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,731

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:21,771

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,911

16. Alex Albon (T), Williams, 1:22,390

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:22,411

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,442

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:22,594

20. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,714