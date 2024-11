Max Verstappen: So eroberte der F1-Champion die Pole

Formel-1-Champion Max Verstappen kämpfte noch im Sprint mit seinem Dienstwagen, wenige Stunden später drehte er die schnellste Runde im Qualifying zum Katar-GP. Teamchef Christian Horner erklärt, wie er das schaffte.

Dass Max Verstappen vor dem Qualifying zum Katar-GP nicht so glücklich mit seinem Dienstwagen war, lag angesichts der Kommentare des Niederländers auf der Hand. Der Red Bull Racing-Star ärgerte sich etwa während des Sprintrennens am Funk: «Zu sagen, dass der Wagen übersteuert, wäre eine Untertreibung!» Und nach dem 19-Runden-Rennen berichtete er: «Ich hatte einfach keine Balance, es war wirklich knifflig.»

Das Team nutzte nach dem Mini-Rennen die Gelegenheit, um einige Änderungen am Auto vorzunehmen. Mit Erfolg: Verstappen berichtete gleich zu Beginn der Session, dass sich sein Auto nun viel besser anfühle. Und dafür bedankte er sich mit der ersten GP-Pole seit Österreich.

Darüber freute sich nicht nur der vierfache Champion selbst, sondern auch sein ganzes Team und allen voran Teamchef Christian Horner, der schwärmte: «Was für eine Kehrtwende! Die Ingenieure und das Team in Milton Keynes haben wirklich hart dafür gearbeitet und ein gutes Set-up für das Fahrzeug gefunden.»

«Max hat das auch gleich gespürt, sein erster Kommentar am Funk war, dass es sich besser anfühlt, und dann hat er auf beachtliche Art und Weise seine starke Leistung abgerufen«, freute sich der Brite, und verriet: «Wir haben so ziemlich alles am Auto geändert, was sich ändern liess, und da weisst du nie, ob es am Ende aufgeht. Aber das tat es», erklärte Horner.

«Ausserdem hat Max wieder einmal eine starke Leistung abgeliefert, nachdem wir gestern noch wirklich Mühe hatten, speziell in der ersten, zweiten und der siebten Kurve. Und diese hat er alle wirklich gut hinbekommen», lobte der Teamchef daraufhin.

GP-Qualifying, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,520 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,575

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,772

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,829

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,852

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,011

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,041

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,251

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,425

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,500

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,437

12. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,501

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,731

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:21,771

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,911

16. Alex Albon (T), Williams, 1:22,390

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:22,411

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,442

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:22,594

20. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,714