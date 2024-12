Katar-GP im TV: 2021 und 2023 als Vorbild sinnlos

​Am 30. November hat sich Piastri den Sieg im Sprint geschnappt und Verstappen die Pole zum Katar-GP. Wie berichten im Live-Ticker und sagen, wieso 2021 und 2023 als Gradmesser nichts taugen.

Die GP-Premiere der Formel 1 auf dem Losail International Circuit von Katar war 2021 ein Schritt ins Unbekannte. Pirelli-Rennchef Mario Isola erklärt, wie das italienische Traditionsunternehmen vorgeht, wenn die Königsklasse erstmals auf einer bestimmten Strecke antritt.

Der Mailänder sagt: «Wir vertrauen auf Pistenproben, die wir genommen haben, und auf die Simulation. Basierend auf den Informationen, die wir aus Katar zusätzlich erhalten hatten und basierend auch auf dem Strecken-Layout haben wir uns dann für die härtesten drei Mischungen entschieden.»

Abgesehen von der gut ein Kilometer langen Start/Ziel-Geraden werden die Reifen in 16 Kurven richtig durchgeknetet, die Pirelli-Techniker halten den Kurs für so anspruchsvoll wie Silverstone oder Suzuka.

Die Bahn war von 2004 bis 2023 nie frisch asphaltiert worden, seit einem Jahr aber liegt ein neuer Belag auf der 5,419 Kilometer langen Bahn. Mario Isola: «Der neue Belag und die Tatsache, dass wir inzwischen mit der Flügelauto-Rennwagengeneration fahren, das änderte alles.»



Ein Jahr später haben wir erneut eine ganz andere Ausgangslage: Denn die Bahn baut inzwischen erheblich mehr Haftung auf, die Rundenzeiten sind um vier Sekunden gefallen, die feuchte Hitze vom Anfang Oktober 2023 liegt in weiter Ferne. Denn die Formel 1 tritt gemessen am vergangenen Jahr fast zwei Monate später an, es ist bis zu 20 Grad kühler, dafür viel windiger. Zudem ist das Rahmenprogramm reicher – Formel 2, F1 Academy, Porsche-Cup.



Heute im Live-Ticker (ab 16.00 Uhr europäischer Zeit) erfahren Sie alles Wichtige über den zweitletzten Grand Prix des Jahres, natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, SRF und ORF zusammengefasst.





GP-Qualifying, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,520 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,575

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,772

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,829

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,852

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,011

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,041

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,251

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,425

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,500

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,437

12. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,501

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,731

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:21,771

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,911

16. Alex Albon (T), Williams, 1:22,390

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:22,411

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,442

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:22,594

20. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,714





Sprint, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 27:03,010 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,136 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,410

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,326

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,073

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,650

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +8,508

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,368

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +14,513

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +15,485

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,204

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +23,351

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,421

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,379

15. Alex Albon (T), Williams,+33,062

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +34,356

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +35,102

18. Franco Colapinto (RA), Williams, +35,639

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,436 min

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:14,371





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 404 Punkte

02. Norris 347

03. Leclerc 323

04. Piastri 276

05. Sainz 264

06. Russell 223

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 37

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Ferrari 593

03. Red Bull Racing 556

04. Mercedes 434

05. Aston Martin 86

06. Haas 52

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes





