Formel 1 in Abu Dhabi: Wetter und TV-Zeitplan

In Abu Dhabi fährt die Formel 1 in den Sonnenuntergang

Am Wochenende geht die Formel-1-Saison 2024 zu Ende, in Abu Dhabi findet das Finale statt. Wie das Wetter im Wüsten-Emirat wird und welche Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen.

Die Rekord-Saison der Formel 1 geht zu Ende!

Mit 24 Rennwochenenden, also 24 GPs und sechs Sprints, endet am Wochenende die längste Formel-1-Saison aller Zeiten.

Das letzte Rennen des Jahres wird in Abu Dhabi gefahren. Danach am Dienstag steht noch ein Test an, bei dem viele Fahrer schon bei ihren neuen Teams für 2025 fahren.

Das Wetter bleibt die gesamte Woche stabil – und so wie man es sich für ein Rennen in der Wüste vorstellt: Klarer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 27 Grad. Selbst in der Nacht fallen die Temperaturen nicht unter 21 oder 22 Grad.

In Deutschland überträgt Sky, in Österreich ist der ORF an der Reihe, ServusTV zeigt ein Re-Live. In der Schweiz ist der SRFzwei ab dem Qualifying auf Sendung. Wir haben für Sie die kompletten TV-Zeiten gesammelt:

Großer Preis von Abu Dhabi im TV:

Freitag, 6. Dezember

06.00 Sky Sport F1 – Legends of F1 - Ayrton Senna

07.40 Sky Sport F1 – Inside Story: Magnificent Hamilton wins Silverstone classic

09.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

10.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

10.20 ORF1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

10.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

10.30 Erstes Freies Training

12.45 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 15. Episode

13.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Katar

13.15 Sky Sport F1 – GP Confidential

13.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

13.55 ORF1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

14.00 Zweites Freies Training

16.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 15. Episode

17.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Rennen Las Vegas

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

23.00 Sky Sport F1 – Rennen Katar

Samstag, 7. Dezember

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Jagd nach dem Titel

06.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Katar

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

10.00 Sky Sport F1 – Die Saison 2021

11.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Katar

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

11.20 ORF1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

11.30 Drittes Freies Training

14.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 15. Episode

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

14.45 ORF1 – F1 News

14.55 ORF1 – Beginn Übertragung Qualifying

14.55 SRFzwei – Beginn Übertragung Qualifying

15.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.00 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

18.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

19.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 15. Episode

23.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

Sonntag, 8. Dezember

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

08.00 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

09.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Las Vegas

11.40 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt Katar

12.10 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton - The Lie Detector Test

12.20 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

12.30 ORF1 – F1 News

13.25 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen

13.45 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

13.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

14.00 Großer Preis von Abu Dhabi (bei uns im Live-Ticker)

15.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

16.00 ORF1 – F1 Motorhome

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook: GP Abu Dhabi

17.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

18.10 ServusTV – Rennen Re-Live

19.30 Sky Sport F1 – Ted's Notebook: GP Abu Dhabi

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt

04.00 ORF1 – Wiederholung Rennen