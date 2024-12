Katar-GP: FIA-Erklärung zur Norris-Strafe

Lando Norris bekam im Katar-Grand-Prix eine 10-sekündige Stop-and-Go-Strafe aufgebrummt. Am Tag nach dem Rennen nahm der Weltverband FIA dazu Stellung. Norris selbst entschuldigte sich bei seinem Team.

Die Entscheidungen der neuen Rennleitung waren beim Katar-GP eines der dominanten Themen. Neben Diskussionen um einen späten Safety-Car-Einsatz wegen Trümmerteilen wurde eine Strafe für McLaren-Pilot Lando Norris kontrovers diskutiert.

Was war passiert? Als die doppelte gelbe Flagge geschwenkt wurde, war Norris gerade ärgster Verfolger von Max Verstappen. Der Niederländer ging wegen der Flaggen vom Gas – Norris aber trotz Doppel-Gelb nicht. Verstappen bemerkte das und meldete es der Rennleitung. Norris bekam eine Stop-and-Go-Strafe von 10 (!) Sekunden. Der Brite kam am Ende nur als Zehnter ins Ziel.

Im McLaren-Lager war man über die hohe, aber regelkonforme Strafe natürlich nicht begeistert.

Teamchef Andrea Stella sagte nach dem Rennen: «Was den Hauptzwischenfall des Rennens betrifft, so schien der Sektor gerade gelb zu werden, als Lando ihn befahren hat. Aber die Anforderungen sind klar, man muss vom Gas gehen, und es liegt in der Verantwortung der Fahrer, zu erkennen, dass sie sich in einem gelben Sektor befinden und vom Gas gehen.»

Der Italiener ergänzt in Richtung des Weltverbandes: «Für die Zukunft würden wir der FIA jedoch empfehlen, bei allen verhängten Strafen die Verhältnismäßigkeit und Genauigkeit zu gewährleisten.» Eine zehnsekündige Stop-and-Go-Strafe wird eher selten verhängt, ist aber regelkonform.

Bei doppelt Gelb nicht vom Gas zu gehen, ist kein Kavaliersdelikt, kann im Ernstfall richtig gefährlich werden. Die doppelte gelbe Flagge warnt vor einer akuten Gefahrensituation. Fahrer müssen darauf vorbereitet sein, im Zweifelsfall einer Gefahrensituation auszuweichen.

Zu den verschiedenen Entscheidungen im Katar-GP reichte der Weltverband FIA am Morgen nach dem Rennen eine Erklärung an die Medien nach. Darin bestätigte die FIA, dass die Norris-Strafe den Richtlinien entspreche, die man im Februar an die Teams weitergeleitet habe.

In der Begründung der FIA heißt es zur Norris-Strafe außerdem: «Ein Verstoß gegen die doppelte gelbe Flagge gilt als schwerwiegende Beeinträchtigung der Sicherheit, weshalb solche Verstöße so streng geahndet werden.»

Norris selbst zeigte sich reuig: «Ich kenne die Regeln für gelbe Flaggen, aber ich habe sie übersehen. Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Ich kann mich nur beim Team entschuldigen.»

Zum späten Safety-Car-Einsatz wegen Trümmerteilen auf der Strecke stellte die FIA fest, dass normalerweise wegen kleiner Trümmerteile kein Safety-Car kommt. Das bezieht sich auf den Zeitpunkt, zu dem ein Spiegel auf der Strecke lag. Als dann ein Auto über den Spiegel drüberfuhr und mehrere Autos (wohl wegen anderer Gründe) Plattfüße bekamen, forcierte das einen Safety-Car-Einsatz. Ein virtuelles Safety-Car sei laut FIA keine Lösung gewesen, weil es das Feld nicht eng genug zusammenrücke, um Streckenposten die Chance zu geben, Trümmerteile von der Strecke zu holen.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4