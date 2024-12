Jenson Button: «Max Verstappen? Ich versteh’s nicht»

​Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA haben in Katar Max Verstappen strafversetzt, weil er George Russell aufgehalten haben soll – Pole-Position futsch. Weltmeister Jenson Button kann das nicht verstehen.

Auch wenige Tage vor dem WM-Finale in Abu Dhabi diskutieren die Formel-1-Fans anhaltend und kontrovers über die Strafe für Max Verstappen in Katar. Dem Niederländer wurde am Losail International Circuit eine Strafe aufgebrummt von einem Rang zurück. Damit verlor der vierfache Weltmeister seine Pole ausgerechnet an jenen Mann, der sich am Funk lauthals über ihn beschwert hatte – Mercedes-Fahrer George Russell.

Das Fragwürdige am Ganzen: Beide Fahrer befanden sich nicht auf schnellen Runden. Max Verstappen ist überzeugt, dass Russell diese Strafe provoziert hat, indem er während seiner Aufwärmrunde absichtlich schnell aufschloss.

Der Engländer Jenson Button, 2009 mit BrawnGP Formel-1-Champion geworden, hat sich diese Szene mehrfach angesehen. Der 15-fache GP-Sieger sagt als GP-Experte der britischen Sky: «Max hat diese Strafe erhalten, weil die Rennkommissare befanden, er sei vor Russell unnötig langsam gefahren. Das finde ich seltsam. Denn Fernando Alonso vor Max fuhr mit dem genau gleichen Speed. Es ist ja nicht so, dass Verstappen beschlossen hätte: ‘Wisst ihr was? Ich bremse jetzt mal einfach so mitten in einer schnellen Kurve.’ Nein, durch die Passage der Kurven 12 und 13 hält Max das Tempo des vor ihm fahrenden Alonso.»

«Ich bin noch immer schockiert, dass Verstappen diese Strafe erhalten hat. Wenn schon, dann muss doch für alle Fahrer das Gleiche gelten.»

Tatsächlich war Verstappen der Einzige in Katar, der für angebliches Trödeln eine Strafe erhielt, andere Piloten kamen mit einer Ermahnung davon.



Button weiter: «Erstens ist es nicht richtig, dass Max überhaupt eine Strafversetzung erhalten hat. Und wenn die Kommissare das wirklich für strafwürdig befinden, wieso haben dann die anderen Piloten nur eine Ermahnung erhalten? Sorry, aber ich verstehe das nicht.»



Max Verstappen löste das Problem auf seine Weise: Er ging schon am Start an George Russell vorbei und fuhr danach makellos zu seinem 63. Grand Prix-Sieg, seinem neunten in dieser Saison nach Bahrain, Saudi-Arabien, Japan, China, Imola, Kanada, Spanien und Brasilien.





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0