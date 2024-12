Abu Dhabi-Training: Diese 7 Stammfahrer sind out

​Sieben Rennställe lassen beim ersten Training zum WM-Finale von Abu Dhabi Nachwuchsleute hinter das Lenkrad. Wir sagen, welche Junioren in den ersten 60 Trainingsminuten fahren dürfen.

Seit einiger Zeit ist klar: Weltmeister Max Verstappen wird am ersten Training zum Grand Prix von Abu Dhabi nicht teilnehmen. Statt des 27-jährigen Niederländers wird der 20-jährige Franzose Isack Hadjar den Red Bull Racing RB20-Honda pilotieren. Der Pariser hat damit ordentlich zu tun, denn für ihn geht es auf dem Yas Marina Circuit auch um den Formel-2-Titel gegen den nächstjährigen Sauber/Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto.

Für den Einsatz von Hadjar gibt es zwei Gründe: Erstens ist jeder GP-Rennstall dazu verpflichtet, zwei Mal pro Jahr einen jungen Piloten einzusetzen im ersten Training, jeder Stammfahrer muss also einmal aussetzen. Zweitens ist Hadjar drauf und dran, sich für ein GP-Cockpit bei den Racing Bulls 2025 zu empfehlen. Da kann ein gutes Training mit RBR gewiss nicht schaden.

Im ersten Training zum Abu Dhabi-GP werden wir sieben ungewohnte Gesichter sehen, denn Verstappen ist nicht der einzige Stammfahrer, der fehlen wird.

Alpine

Jack Doohan ersetzt Esteban Ocon. Dies geht über das erste Training hinaus, denn die Freigabe von Ocon nach dem Rennen von Katar bedeutet, dass der GP-Sieger am Nachsaisontest mit Haas teilnehmen kann.



Williams

Für Stammfahrer Alex Albon steigt der 20-jährige Engländer Luke Browning ein.



Aston Martin

Nachwuchsfahrer Jak Crawford (19) ersetzt den Kanadier Lance Stroll.



Ferrari

Aus dem geplanten Einsatz von Oliver Bearman ist nichts geworden, denn der 19-jährige Engländer hat inzwischen schon drei GP hinter sich (für Carlos Sainz in Jeddah, für Kevin Magnussen in Aserbaidschan und Brasilien). Damit gilt er nach FIA-Regeln nicht mehr als Nachwuchs. Ferrari hat daher Sportwagenfahrer Antonio Fuoco aufgeboten, für den Monegassen Charles Leclerc.



Racing Bulls

Der Japaner Ayumu Iwasa kommt zum zweiten Mal nach Suzuka zum Einsatz. In Japan ersetzte er Daniel Ricciardo, nun muss Yuki Tsunoda passen.



McLaren

Erster F1-Einsatz für Ryo Hirakawa. Mit 30 Jahren ist der Super GT-Champion von 2017 und Langstrecken-Weltmeister von 2022 und 2023 eher atypisch für einen Formel-1-Neuling. Für ihn muss Oscar Piastri zugucken.





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0