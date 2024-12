Schock-Sätze Hamilton: Ferrari-Chef Vasseur reagiert

​Lewis Hamilton, der erfolgreichste Formel-1-Fahrer, wirkte in Katar niedergeschlagen und ratlos. Seine Worte geben den Fans zu denken. Wie Ferrari-Teamchef Fred Vasseur die erschreckende Aussage kommentiert.

Die ganze Körpersprache von Mercedes-Star Lewis Hamilton sagte am Wochenende des Katar-GP: Ach wäre diese Saison doch endlich vorbei! Der 39-jährige Engländer ist in dieser Saison von seinem Landsmann George Russell geschlagen worden, und was der siebenfache Weltmeister dann im Interview sagte, das liess viele Fans aufhorchen.

Hamilton am Losail International Circuit: «Ich bin einfach langsam. So wie jedes Wochenende. Das Auto fühlte sich verhältnismässig anständig an. Es ist also nicht so, dass es damit Schwierigkeiten gab.»

«Wer weiss? Ich bin einfach nicht mehr schnell. Und wenn du immer so weit hinten losfahren musst, dann ist es so gut wie unmöglich, ein Wörtchen mitzureden um Rennsiege.»

Natürlich ist Ferrari-Teamchef Fred Vasseur darauf angesprochen worden, immerhin geht es um jenen Piloten, der den Italienern 2025 zum WM-Titel verhelfen soll.



Vasseur bleibt komplett gelassen: «Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Schaut euch doch an, was Hamilton in Las Vegas gezeigt hat. Da ist er von Startplatz 10 kommend Zweiter hinter Russell geworden. Das sagt doch alles. Ich bin sicher, er wird 2025 mit uns eine sehr gute Saison fahren.»



Vasseur nach dem Katar-GP und vor dem WM-Finale von Abu Dhabi: «Gut ist, dass wir in Losail mehr Punkte als McLaren eingefahren haben. Doch es sind immer noch 21 Punkte Rückstand, ich wäre lieber mit 20 Punkten im Vorsprung!»



«Ferrari hat in Katar einen guten Job gemacht. Wir haben uns dazu entschlossen, am Anfang etwas langsamer zu machen, um die Reifen zu schonen. Beide Fahrer haben diesen Plan sehr gut ausgeführt. Wie das Rennen aber dann verlief, war leider nicht ganz so gut für uns.»



«Allein schon der Plattfuss am Wagen von Carlos Sainz. Der Reifenschaden machte sich im ersten Pistenteil bemerkbar, Carlos musste also fast eine komplette Runde langsam zurückfahren. Das hat viel Zeit gekostet.»



«Was das Finale gegen McLaren angeht: Das Pistenlayout von Abu Dhabi sollte unserem Auto eher entgegenkommen als jenes von Katar. Aber letztlich wird sich auch auf dem Yas Marina Circuit alles ums Reifen-Management drehen, und Details werden den Ausschlag geben über Erfolg oder Misserfolg.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0