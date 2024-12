Carlos Sainz (Ferrari): «Geht es etwa noch blöder?»

​Ferrari hat in Katar Boden gut gemacht auf McLaren, aber der Rückstand im Konstrukteurs-Pokal beträgt noch immer 21 Punkte. GP-Sieger Carlos Sainz: «Ferrari hat beim WM-Finale nichts zu verlieren.»

Die Entscheidung im Konstrukteurs-Pokal zwischen McLaren und Ferrari muss beim WM-Finale von Abu Dhabi fallen. Denn Ferrari hat in Qatar die Ränge 2 (Charles Leclerc) und 6 (Carlos Sainz) erobert, McLaren hingegen nur die Plätze 3 (Oscar Piastri) und 10 (Lando Norris, nach einer Strafe).

Es steht nun 640:621 für McLaren in diesem Duell zweier Rennställe, die schon so lange auf einen WM-Erfolg warten – McLaren gewann den Konstrukteurs-Pokal vorderhand letztmals 1998, Ferrari 2008.

Vor dem Finale auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi sagt Ferrari-Fahrer Carlos Sainz: «Das wird ein hartes Stück Arbeit. 21 Punkte aufholen, das erfordert ein perfektes Wochenende von Ferrari und ein schlechtes von McLaren. Aber wir haben schon Merkwürdigeres erlebt in diesem Sport, Ferrari hat gegen McLaren nichts zu verlieren.»

Der 30-jährige Madrilene Sainz erlebte einen chaotischen Katar-GP, bei dem er fast eine ganze Runde mit einem kaputten linken Vorderreifen absolvieren musste, konnte sich aber bis zur Zielflagge auf den sechsten Platz zurückkämpfen.»



Der diesjährige Sieger von Australien und Mexiko weiter: «Ungünstiger hätte es für mich kaum laufen können. Ich hatte einen Reifenschaden, den ich mir kurz vor Schluss der Runde einhandelte und erst zu Beginn der folgenden zu spüren war. Ich musste also beinahe eine Runde mit beschädigtem Reifen an die Box fahren, wodurch ich viel Zeit verlor. Dann hatte ich auch noch einen langsamen Reifenwechsel.»



«Und ausgerechnet als ich aus der Box kam, begann eine Safety Car-Phase, womit jeder zeitgünstig einen Stopp machen konnte. Ich hingegen hatte all diese Zeit unter Rennbedingungen verloren. Geht es etwa noch blöder?»



«Wir hätten mehr aus diesem Rennen holen können mit etwas Glück, aber auf der anderen Seite habe ich gemessen an der Quali nichts verloren – auf P6 losgefahren, auf P6 ins Ziel gekommen.»



«Meine Reifen hatten kaum noch Gummi auf der Lauffläche, das macht sie anfällig für Schäden – die teilweise noch immer recht scharfen Randsteine, Schotter auf der Strecke, Trümmerteile, es hätte alles sein können, was zum Schaden führte, die genaue Ursache werden wir wohl nie erfahren.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0