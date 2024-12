Lewis Hamilton: Mercedes umgeht Strafe in Abu Dhabi

​Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton erlebte in Katar ein GP-Wochenende zum Abgewöhnen. Der 105-fache GP-Sieger wollte sogar aufgeben. Mercedes hat das zum Glück verhindert.

Lewis Hamilton hat den Grossen Preis von Katar auf Rang 12 beendet, und wenn es nach dem 39-jährigen Engländer gegangen wäre, dann hätte sein Grand Prix in der Box aufgehört – denn der siebenfache Weltmeister wollte doch tatsächlich das Handtuch werfen!

«Unfassbar, was mir hier alles passiert», stöhnte der Champion zwischendurch am Funk. Und tatsächlich ging sehr viel schief für den Mercedes-Star: Fehlstart, daher Strafe, zu schnell in der Boxengasse, also eine weitere Strafe, ein Plattfuss. Lewis war echt bedient.

«Ich stell das Auto hin», sagte der nächstjährige Ferrari-Fahrer seinem Renningenieur Peter «Bono» Bonnington. Der fand das gar keine gute Idee, obschon Hamilton diesen Wunsch mehrfach am Funk deponierte.

Bono: «Okay, Lewis, wir sitzen die Strafe in dieser Runde ab.» – «Ich stell das Auto hin.» (Lewis) – «Negativ.» (Bono) – «Ich stell den Motor ab, wenn ich hereinkomme.» (Lewis)



Nun hatte Bonnington langsam die Faxen dicke. «Das ist prima, wenn du deine Strafe in Abu Dhabi absitzen willst, das ist wirklich prima.»*



Da war endlich auch bei Hamilton der Groschen gefallen.



Mercedes hat damit verhindert, dass eine im Grand Prix nicht abgesessene Strafe beim darauffolgenden Lauf angetreten werden muss, eben in Abu Dhabi.



Mercedes-Teamchef Toto Wolff später: «Wenn so viel schräg läuft, dann kommst du wirklich an den Punkt, an welchem du dich fragst, ob es noch Sinn macht weiterzufahren. Aber es war vom Reglement her klar – wenn Lewis aufgibt, dann zieht er die Strafe zum WM-Finale weiter, und das wollten wir natürlich vermeiden.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0